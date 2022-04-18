Бедняков показал ужасные кадры из Мариуполя, который оккупанты сравняли с землей. Видео

Популярный украинский телеведущий-путешественник Андрей Бедняков показал ужасающие кадры из практически полностью разрушенного Мариуполя. "Моего родного города уже нет", – с горечью подписал артист, который за время войны России против Украины потерял не только родительский дом, но и маму.

Видео, которое сняли местные жители в центре блокадного Мариуполя, Бедняков разместил на личной странице в Instagram. Ведущий вспомнил один из своих последних приездов в родной город.

По словам звезды телешоу "Орел и решка", с 2014 года настроение мариупольчан сильно изменилось. Люди стали более патриотичными, в особенности молодое поколение. Однако русские "асвабадители" за более чем 50 дней превратили город в разруху и символ гуманитарной катастрофы.

Видео дня

Бедняков поделился видео, на котором видны дома без окон в черной копоти, сожженные деревья и полностью уничтоженная Театральная площадь.

"От моего родного города практически ничего не осталось. Не было, наверное, и часа, чтобы я не думал о Мариуполе. Я очень часто приезжал в город и видел как он менялся. Но больше всего менялись люди. В один из последних приездов мы с друзьями стояли ночью у Драм Театра и говорили о том, как изменились люди. Какая крутая молодежь. Сколько патриотов стало в городе. Как изменилось настроение людей с 2014-го. Но их пришли "спасать". Бросили свой "спасательный круг" практически на весь город. Бросили его на Драм Театр. Бросили на мою школу. Бросили на мой дом, где я жил. Бросили на дворец культуры, где я работал. Бросили на стадион, куда я приходил с родителями", – рассказал ведущий.

Он добавил, что продолжает верить в защитников и защитниц Украины, которые уже который день подряд героически спасают Мариуполь от оккупантов.

"Несмотря на все это, там остались воины, которые продолжают сражаться за наш город. За нашу землю и за нашу территорию. Низкий поклон каждому и каждой из вас! Знайте: вся Украина молится. О вас знает весь мир! Я, как и миллионы украинцев, очень жду деблокаду. Помочь выехать людям и помочь нашим воинам. Тому що Маріуполь – це Україна", – подытожил Бедняков.

Кроме того, телезвезда поблагодарил родственников, друзей и поклонников за поддержку. Он вспомнил и о своих коллегах из РФ, которые осудили путинский режим и регулярно звонили, чтобы узнать о состоянии ведущего.

Напомним, 6 апреля стало известно о смерти мамы Андрея Беднякова. Она больше месяца провела в оккупированном Мариуполе, который российские войска безжалостно стирают с лица земли, в результате чего из-за стресса впала в кому.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский ведущий, блогер и юморист Алексей Дурнев особенно остро переживает события, которые происходят в Мариуполе. Это родной город знаменитости и сейчас в блокаде находятся его родственники – родная тетя и двоюродный брат. Больше десяти дней о судьбе близких артиста ничего неизвестно.