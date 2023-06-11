'Это личный вызов': Макс Барских перевел свой хит 'Туманы' на украинский. Видео

Известный украинский певец Макс Барских перевел свой культовый хит "Туманы" на украинский язык. Ранее артист с предубеждением относился к этой идее, ведь боялся, что треки после перевода утратят смысл и настроение. Однако фанаты надеялись, что их любимые композиции все-таки зазвучат на родном языке, поэтому музыкант представил обновленную версию песни.

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Впервые украиноязычную адаптацию мультиплатинового хита Барских исполнил на своем благотворительном концерте в Киеве, который состоялся 9 июня. Об этом OBOZREVATEL стало известно от пресс-службы знаменитости (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что сейчас Барских постепенно уменьшает наличие русскоязычных песен в своем репертуаре, пока они полностью не будут заменены новыми треками на украинском и английском языках. Поклонники неоднократно обращались к артисту с просьбой перевести "Туманы" и тот наконец-то исполнил желание публики.

Сам Барских признается: "Скажу откровенно, для меня переводить песни сложно. Пока меня не все устраивает в тексте, но, несмотря на сложности, "Туманы" – это личный вызов. Это символ моего творчества, и я хочу, чтобы он полностью принадлежал Украине".

Уже скоро новая версия хита появится на цифровых площадках, монетизация которой пойдет на целевую помощь ВСУ.

В своем Instagram Барских уже анонсировал, какие следующие треки будут переведены на украинский. В приоритете, как заметил исполнитель, такие хиты: "Хочу Танцевать", "Неверная", "Лей не жалей", "Подруга Ночь", "Берега", "Неземная", "По секрету" и Bestseller.

Тем временем фаны в комментариях делятся своими впечатлениями от перевода "Туманов": "На украинском эта песня ещё краше", "Боже, какая же это крутая версия", "Песня приобрела нового и еще более красивого звучания", "Второе дыхание этого хита! Звучит еще лучше, потому что на родном языке".

Также стоит добавить, что 250 тысяч гривен из прибыли от благотворительного концерта, на котором и были представлены украиноязычные "Туманы", будут перечислены на гуманитарную помощь пострадавшим в результате техногенной катастрофы на Каховской ГЭС. Кроме того, во время звездного аукциона от комплекса Osocor, где проходило шоу, было собрано 270 тыс. грн, которые направят на нужды 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Как писал OBOZREVATEL, украинский рэп-исполнитель Ярмак перепел свой культовый хит 22 ("Моя страна не упадет на колени"), который стал гимном Евромайдана в 2014 году. Обновленный трек получил название "Моя країна" и зазвучал на украинском языке. В нем музыкант несколько изменил текст, актуализировав его под реалии полномасштабной войны против России.

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