''Это катастрофа и преступление'': пять российских звезд, открыто осудивших войну РФ против Украины

Пока Олег Газманов, Иван Охлобыстин, Николай Басков и еще сотни российских артистов активно прославляют путинский режим, воспевая убийственную и разрушительную войну в Украине, некоторые их коллеги-соотечественники приняли решение стать на сторону правды и добра. Не поддались влиянию абсурдной кремлевской пропаганды Максим Галкин, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Земфира, Борис Гребенщиков, Татьяна Лазарева, Чулпан Хаматова, рэперы Noize MC и Oxxxymiron, Семен Слепаков и многие другие.

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О некоторых из них OBOZREVATEL решил рассказать в своем материале. Эти знаменитости после того, как Россия вторглась на территорию независимого государства, открыто осудили агрессию родной страны, выехали за границу, где продолжили выражать свою антивоенную позицию, за что были "удостоены" звания "иноагентов РФ".

Андрей Макаревич

Лидер группы "Машина времени" с 2014 года осуждает агрессивную политику Кремля. В РФ рок-музыканта признали "иноагентом" за то, что он критикует так называемую "спецоперацию" в своих многочисленных выступлениях и интервью. Артист за последний год выпустил не одну песню, в которой с сарказмом отзывался о российской власти и пропагандистах, а также Макаревич регулярно обращается к соотечественникам в попытках открыть им глаза на правду о преступлениях оккупантов.

Максим Галкин

Пародист и шоумен еще утром 24 февраля призвал российскую сторону прекратить войну в Украине. Зомбированные пропагандой граждане страны-террористки тут же принялись обвинять юмориста в "отсутствии патриотизма". Галкин быстро понял, что на Родине, которая напала на независимое соседнее государство, ему оставаться не имеет смысла. Так артист оказался за границей, где начал проводить концерты, часть выручки с которых принялся передавать на помощь украинским беженцам. Нередко на своих выступлениях Галкин высмеивает Путина и всех его приспешников, за что и был признан "иноагентом".

Кроме того, звезда время от времени делиться в своих соцсетях жуткими новостями о преступлениях захватчиков в Украине. Поддерживает супруга и легендарная певица Алла Пугачева. Хотя Примадонна так ни разу открыто и не высказала своей позиции, она попросила включить ее в список "иноагентов" за солидарность с мужем.

Лия Ахеджакова

Легенда советского кино столкнулась с ненавистью коллег-путинистов и российских поклонников, поскольку не смогла спокойно наблюдать за агрессией собственной страны. Лия Меджидовна в многочисленных интервью за последний год просила прощение у украинцев от лица всех россиян, но вместе с тем отмечала, что понимает, как трудно будет это прощение заслужить. Она рассказывала, что в Украине никогда не ущемляли русскоговорящих, ведь сама часто бывала в нашей стране. Впрочем, хотя актриса и прожила практически всю жизнь в РФ, она уроженка Днепра. Возможно, именно поэтому все эти события так болезненны для знаменитости. Ахеджакова жестко критиковала путинский режим и всячески поддерживала украинский народ, за что была уволена из московского театра "Современник".

Oxxxymiron

После вторжения рэпер разместил в своих соцсетях заявление о том, что категорически не поддерживает агрессию родной страны, а также негативно высказался о тотальной цензуре в РФ. Из-за невозможности открыто выражать свое мнение, поскольку за него можно получить тюремный срок, хип-хоп исполнитель покинул Россию. За границей он организовал серию благотворительных концертов против войны в Украине. Вырученные деньги с билетов он направил на помощь украинским детям-беженцам. За время полномасштабной войны Oxxxymiron выпустил несколько треков, в которых прямым текстом осуждал оккупационную политику Кремля и действия российских захватчиков. За это он попал в список "иноагентов".

Noize MC

Рэпер входит в число тех российских артистов, которые с 2014 года открыто выражают свое несогласие с путинским режимом. На протяжении 9 лет Noize MC активно поддерживал Украину, а после 24 февраля 2022-го бросил на это все свои силы. Хип-хоп-исполнитель также организовал благотворительный тур, на котором собирает деньги для помощи украинскому народу. На концертах Noize MC рассказывает публике о зверствах оккупантов в Буче, Ирпене, Мариуполе, Харькове и других населенных пунктах, а также исполняет собственную песню на украинском языке "Вуду", которая была написала еще до полномасштабного вторжения. В одном из интервью, говоря об украинцах и несправедливости этой войны, музыкант не смог сдержать слез. А совсем недавно он выпустил мощный трек о пропаганде с намеком на смерть Путина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Семен Слепаков, который призвал прекратить войну в Украине, потроллил в своей новой песне президента РФ Владимира Путина за его готовность применить ядерное оружие "при угрозе территориальной целостности России". Свою шуточную композицию на серьезную тему автор иронично назвал "Песней патриота".

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