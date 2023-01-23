Российский рэпер Noize MC выпустил мощный трек о пропаганде с намеком на смерть Путина. Видео

Популярный российский рэпер Noize MС, который с 2014 года активно поддерживает Украину и осуждает путинский режим, выпустил мощный трек под названием "Кооператив "Лебединое озеро". Музыкант в нем затронул тему работы кремлевской пропаганды, а также намекнул на смерть президента-диктатора Владимира Путина.

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Как известно, "Лебединое озеро" показывали по ТВ СССР в дни смерти генеральных секретарей, а в 1991 году оно сопровождало события августовского путча, заняв собой все каналы телевещания. Именно поэтому в своем новом сингле, который вышел на YouTube, Noize MC спел: "Я хочу смотреть балет – пусть танцуют лебеди!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вероятно, рэпер пел либо о кончине Путина, либо о государственном перевороте. Скорее всего, как предположили слушатели, и том, и о другом.

"Я бы хотел поговорить с тобой / Но телевизор слишком громко орёт / Он притворяется твоей головой / Его динамик так похож на твой рот / Моя страна поднялась с колен / Во весь свой отрицательный рост / Я отрицательно согласен со всем / Вот мой ответ на твой невопрос: / Где вы были восемь лет, ё**ные нелюди?! / Я хочу смотреть балет – пусть танцуют лебеди! / Пусть за "Озеро" своё / Дед трясётся в трепете / Н*х с экрана соловьёв – пусть танцуют лебеди!" – эмоционально исполняет артист.

В тексте, как можно услышать, Noize MC вспоминает одного из главных рупоров Кремля Владимира Соловьева, а также поет о кооперативе "Озеро", который принадлежит "деду" – то есть президенту РФ. Отсюда и название трека.

Кооператив был учреждён 11 ноября 1996 года Владимиром Путиным и его друзьями. Все они после избрания Путина президентом России в 2000 году заняли руководящие административные должности в стране. Кадры с ними попали в клип к песне.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Noize MC не смог сдержать слез, вспоминая об украинском народе. Музыкант назвал украинцев крутыми людьми и выразил надежду, что "от них наконец отстанут и дадут развиваться".

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