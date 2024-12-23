'Это каминг-аут?' Екатерина Павленко из Go_A поцеловала девушку на концерте и удивила фанатов. Видео

Украинская певица, солистка группы Go_A, который представил нашу страну на песенном конкурсе Евровидения-2021, Екатерина Павленко поразила поклонников на концерте музыкального коллектива Qarpa (бывшее название "Фактично самі"). Во время исполнения трека "Очі твої" 36-летняя артистка поцеловала в губы девушку из зала.

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Соответствующее видео появилось на Instagram-странице волонтера Олеси Корженевской. Неожиданный поступок исполнительницы удивил не только присутствовавших на выступлении фанатов, но и пользователей сети, которые оставили под записью много комментариев.

На опубликованном фрагменте можно увидеть, что одна из ценительниц творчества украинских артистов находился прямо под сценой. Она сидела на плечах другого поклонника, поэтому Екатерина Павленко смогла дотянуться до нее и поцеловать.

"Неожиданный поворот на концерте старичуль "Фактично самі", – оставила краткую подпись под видео автор.

Стоит отметить, что солистка группы Go_A пока не прокомментировала ситуацию, которая сложилась на концерте. Однако этот случай вызвал бурную реакцию в сети. Некоторые пользователи даже предположили, что таким образом звезда могла сделать каминг-аут.

"Это что каминг-аут?"

"Поцелуй девушек, это как-то так нежно, красиво, эстетично".

"Красиво получилось".

"Богини".

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