'Это педофилия': Кристина Соловий попала в громкий скандал из-за поцелуя ребенка на концерте. Видео

Певица Кристина Соловий попала в очередной скандал. В этот раз во время своего концерта во Львове она поцеловала маленького мальчика в губы, чем в сети спровоцировала критику насчет педофилии.

Видео дня

В момент инцидента зал кричал и аплодировал от восторга. Увлечение было видно также по реакции Соловий от поцелуя – она приложила руку к губам, сделав жест якобы ей неловко от случившегося. Видео с этим моментом артистка опубликовала в своих соцсетях.

"Дети учат нас быть непринужденными и смелыми. Не показывайте Эмке только", – подписала видео певица.

"Эмкой" она назвала журналистку Эмму Антонюк, которая известна своими острыми вопросами к людям шоубиза, а во время интервью с Кристиной Соловий ссорилась с артисткой из-за ее образа скандалистки и интереса темами нимфеток, изнасилований и педофилии.

И хотя певица просила не показывать опубликованное ею видео Эмми Антонюк, но журналистка его увидела и не смогла пройти мимо, поэтому прокомментировала в InstaStories.

"На самом деле, тема сексуализации подростков, "лолитства", нимфетства – немного о другом. Господи, как же это не смешно, Кристина. Страшно и не смешно", – написала она.

Что касается "лолитства" и нимфетства, то речь идет о теме, которая вызвала конфликт между женщинами на интервью. Эмма Антонюк тогда подняла ее из-за того, что певица увлекается романом "Лолита" Владимира Набокова, в котором изображена педофилия, и писала научную статью на тему "Психотип німфетки у творчості Віктора Петрова та Володимира Набокова".

Скандальное видео Кристины Соловий, где она целует маленького мальчика на концерте, не обошли украинцы. Ее захейтили за поступок и пригрозили статьей Уголовного кодекса Украины.

"Это не ок. Это статья 156 УК Украины".

"Больная".

"Госпожа Христина, вы *бнтая, не делайте так больше. Если вам нужно объяснять, почему именно вы, *бнутая, – то вам может объяснить та умная женщина, которая подсказывала на интервью у Эммы, что педофилия – это плохо".

"Выглядит как нарушение статьи 156 Уголовного кодекса Украины – "Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности" (официальное название статьи "Развращение несовершеннолетних", – Ред.).

"Вайбы противных теток, которые хватали и насильно целовали именно в губы. До сих пор отвратительно, когда вспоминаю, почему нарушение личных границ ребенка – это ок? Это ужасная психологическая травма. Больная ты головой".

"Малый был уверен, что в щеку целует, что за маневр головой в последний момент? Подстава..."

"Даже родители не должны целовать своих детей в губы, а вы куда лезете?"

"Отвратительнее этого только триумфальная поза, которой вы закончили эту ситуацию. Надеюсь, родители парня вас осудят".

Ранее OBOZ.UA писал о еще одном скандале с Кристиной Соловий, из-за которого на нее подали в полицию. Однако дело удалось закрыть.

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