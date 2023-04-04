''Это грибы, они их с Ленина срезают'': Галкин раскрыл ''феномен'' коммунистов в рясах. Видео

Российский артист Максим Галкин, который открыто выступил против войны РФ в Украине, высмеял попов Российской православно церкви (РПЦ). Он отметил, что они благосклонно относятся к коммунистическим традициям, которые в РФ пользуются популярностью и сейчас. Это довольно странно, так как во времена СССР священники подвергались гонениям.

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На одном из своих выступлений Галкин объяснил, в чем же заключается "феномен" этих коммунистов в рясах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он пошутил, что все дело в каких-то психотропных препаратах, которые, очевидно, принимают российские попы.

"Это точно какие-то грибы, я подозреваю, они их срезают с Ленина и едят, я вам точно говорю", – сказал юморист.

Только под действием таких грибов и можно, считает Галкин, поддерживать российскую власть, которая по сути являет собой коммунистов, которые убили Николая II и его семью, которые были канонизированы РПЦ.

Шоумен вспомнил об эпизоде, когда депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов принимал российских детей в пионеры на Красной площади, а на мероприятии их благословлял "во имя Ленина" священник РПЦ с кадилом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Галкин также сравнил путинский режим со сталинским, высмеяв репрессии, которые сейчас устроила российская власть, и вспомнил смехотворные угрозы экс-главы РФ Дмитрия Медведева в адрес НАТО.

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