'Это была серьезная ошибка, я люблю Украину': певица LP попросила прощения у украинцев за худи с флагом РФ. Видео

Известная американская певица Лаура Перголицци, она же LP, извинилась перед украинцами после того, как выложила видео в худи с российским флагом, подаренное ей фанами из страны-террористки. Звезда заверила, что всем сердцем поддерживает и любит Украину, а ее поступок был большой ошибкой, о которой она сильно сожалеет.

Соответствующее видео LP обнародовало в своих InstaStories. Она вспомнила о второй годовщине полномасштабного вторжения, призвав поддерживать Украину так сильно, как никогда ранее.

"Привет всем, я хочу извиниться перед своими друзьями и поклонниками в Украине, которые были справедливо обижены и пострадали от моего необдуманного поста, где я поблагодарила некоторых русских фанатов за худи, за толстовку, которую они мне сделали с моим логотипом и российским флагом. Я глубоко сожалею, что была так безразлична в это время. Это была большая ошибка. Мне очень жаль. Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю и поддерживаю Украину и всегда буду это делать", – произнесла Перголицци.

Артистка оставила на видео смайлик в виде сине-желтого флага.

"Сейчас, когда исполнилось два года полномасштабного вторжения, Украина нуждается в поддержке больше, чем когда-либо. Моим посланием есть и всегда будет любовь и поддержка украинского народа. Примите мои скромные извинения, Украина. Мне искренне жаль, пожалуйста, знайте, что я всегда забочусь, люблю и поддерживаю вас. Слава Украине", – закончила LP.

Знаменитость также добавила видео от своих украинских фанатов. Это фрагмент записи концерта, на котором исполнительница по-украински говорит "Слава Украине". Эти кадры LP сопровождала смайликами синего и желтого сердец и молящимися руками.

Ранее OBOZ.UA писал, что на поступок певицы отреагировал украинский ведущий Анатолий Анатолич. Он припомнил, как познакомился с LP во время ее выступления в Киеве. Шоумен озвучил предположение о том, почему артистка могла надеть худи с триколором.

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