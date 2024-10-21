'Это была подстава': продюсер Оли Поляковой раскрыл, кто стоит за ее ссорой с Тиной Кароль

Продюсер певицы Оли Поляковой – Михаил Ясинский – прокомментировал скандал своей подопечной с Тиной Кароль. Тогда Полякова в эфире шоу "Маска" назвала свою коллегу "плакальщицей на похоронах". Ясинский признался, что редакторам проекта было выгодно распространить комментарий артистки на широкую общественность.

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Он объяснил, что создав скандал, работающие над шоу планировали задействовать маркетинговую составляющую и таким образом привлечь больше внимания к шоу. Почему фраза, которая не должна была попасть в эфир, там появилась, Ясинский объяснил в интервью Муз_Тренд.

"Ситуация с "плакальщицей" – это была подстава со стороны редакторов этого шоу. Она (Оля Полякова. – Ред.) это сказала в микрофон на ухо. То есть они поняли, что это будет иметь какой-то скандал и привлечет внимание к этому шоу", – раскрыл Ясинский.

Напомним, в 2021 году во время шоу "Маски" от Оли Поляковой, которая была там судьей, прозвучала фраза "плакальщица на похоронах" в сторону Тины Кароль. Зрители, смотревшие этот выпуск, в комментариях к нему в YouTube набросились на артистку с критикой и сопоставили сказанные Поляковой слова с тем, что Тина Кароль в 2013 году похоронила своего мужа Евгения Огира. Мужчина умер в результате борьбы с онкологией – раком желудка.

Позже Полякова объяснила, что речь шла не о самой личности, а о ее творчестве. Более того, она также подчеркнула, что редакторы специально не вырезали тот момент из эфира.

"Это касается только творчества и песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, истории. У всех, кого это задело и обидело, я искренне прошу прощения. А к режиссерам монтажа у меня отдельная просьба: ну если вы видите, что что-то идет не так и может быть интерпретировано неправильно, то вырежьте, вы так много хорошего вырезаете, что остается только то, что жюри неадекватное", – сказала тогда Полякова.

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