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"Если это шутка, то мне не смешно": Мадонна публично раскритиковала Трампа, который назвался "королем"

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
1,8 т.
'Если это шутка, то мне не смешно': Мадонна публично раскритиковала Трампа, который назвался 'королем'

66-летняя певица Мадонна публично раскритиковала деятельность 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который в собственной соцсети Truth Social назвал себя "королем". Как отметила певица, подобное заявление политика достаточно абсурдно, ведь в свое время США основали европейцы, которые хотели убежать от власти монархов.

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Своими мыслями исполнительница поделилась на личной странице в соцсети X. Звезда добавила: даже если это высказывание государственного деятеля было шуткой, то ей совсем не весело.

"Если это шутка, то мне не смешно": Мадонна публично раскритиковала Трампа, который назвался "королем"

"Я думала, что эту страну построили европейцы, которые спасались от жизни под властью короля, чтобы положить начало новому миру, в котором руководит народ. Сейчас у нас есть президент, который называет себя "нашим королем". Если это шутка, то мне не смешно", – написала знаменитость.

"Если это шутка, то мне не смешно": Мадонна публично раскритиковала Трампа, который назвался "королем"

Стоит отметить, что довольно резко о Дональде Трампе высказался и американский писатель Стивен Кинг. После продолжительного исчезновения из соцсети X он вышел на связь и обнародовал пост, где поставил на место политика и Илона Маска. Автор написал: "Просто хотел сказать, что Трамп – предатель и путинолюб. Илона это касается вдвое больше!"

Напомним, что политика американского государственного деятеля повлекла за собой массовые акции протеста в США. Дело в том, что администрация Трампа готовится уволить более 6000 работников налоговой службы, что вызвало негодование у граждан. Одним из эпицентров протестов стал округ Балтимор, где федеральные служащие, активисты и профсоюзные лидеры выступили против сокращения рабочих мест.

"Мы здесь для того, чтобы использовать наши голоса наиболее демократичным способом, а именно, чтобы направить прямое сообщение людям, пытающимся отобрать у вас то, на что вы рассчитываете, работу и деньги", – сказал профсоюзный организатор Кевин Галлахер.

"Если это шутка, то мне не смешно": Мадонна публично раскритиковала Трампа, который назвался "королем"

Кроме того, сильную обеспокоенность протестующих вызвала и роль Илона Маска. Предприниматель имеет статус специального государственного служащего и возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE), что занимается сокращением федеральных расходов. По мнению протестующих, это приводит к хаосу в госсекторе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Мадонна публично унизила Трампа и обратилась к американцам с риторическим вопросом.

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