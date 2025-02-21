'Если это шутка, то мне не смешно': Мадонна публично раскритиковала Трампа, который назвался 'королем'

66-летняя певица Мадонна публично раскритиковала деятельность 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который в собственной соцсети Truth Social назвал себя "королем". Как отметила певица, подобное заявление политика достаточно абсурдно, ведь в свое время США основали европейцы, которые хотели убежать от власти монархов.

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Своими мыслями исполнительница поделилась на личной странице в соцсети X. Звезда добавила: даже если это высказывание государственного деятеля было шуткой, то ей совсем не весело.

"Я думала, что эту страну построили европейцы, которые спасались от жизни под властью короля, чтобы положить начало новому миру, в котором руководит народ. Сейчас у нас есть президент, который называет себя "нашим королем". Если это шутка, то мне не смешно", – написала знаменитость.

Стоит отметить, что довольно резко о Дональде Трампе высказался и американский писатель Стивен Кинг. После продолжительного исчезновения из соцсети X он вышел на связь и обнародовал пост, где поставил на место политика и Илона Маска. Автор написал: "Просто хотел сказать, что Трамп – предатель и путинолюб. Илона это касается вдвое больше!"

Напомним, что политика американского государственного деятеля повлекла за собой массовые акции протеста в США. Дело в том, что администрация Трампа готовится уволить более 6000 работников налоговой службы, что вызвало негодование у граждан. Одним из эпицентров протестов стал округ Балтимор, где федеральные служащие, активисты и профсоюзные лидеры выступили против сокращения рабочих мест.

"Мы здесь для того, чтобы использовать наши голоса наиболее демократичным способом, а именно, чтобы направить прямое сообщение людям, пытающимся отобрать у вас то, на что вы рассчитываете, работу и деньги", – сказал профсоюзный организатор Кевин Галлахер.

Кроме того, сильную обеспокоенность протестующих вызвала и роль Илона Маска. Предприниматель имеет статус специального государственного служащего и возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE), что занимается сокращением федеральных расходов. По мнению протестующих, это приводит к хаосу в госсекторе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Мадонна публично унизила Трампа и обратилась к американцам с риторическим вопросом.

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