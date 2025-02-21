Предатели и путинолюбы: Стивен Кинг поставил на место Трампа и Маска после длительного молчания в Х

Американский писатель Стивен Кинг, который откровенно поддерживает Украину в войне против России, поставил на место президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска после ряда антиукраинских высказываний. В ноябре 2024 года автор сообщил, что прекращает свою деятельность в соцсети X, однако все же вышел на связь и назвал политика и изобретателя "путинолюбами".

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Пост "Короля ужасов" довольно быстро набрало популярности. С момента публикации его просмотрели более 3 миллионов пользователей, а количество лайков насчитывает 150 тысяч.

"Просто хотел сказать, что Трамп – предатель и путинолюб. Илона это касается вдвое больше!" – написал литератор.

Стоит отметить, что, хотя Стивен Кинг и не был активным на личном аккаунте в X в течение длительного времени, он не прекращал выражать поддержку украинцам. На платформе Threads писатель отметил: слова 74-го президента США о том, что Украина начала войну против России не соответствует действительности.

"Заявления Трампа о том, что 1. Украина начала войну и 2. Зеленский – диктатор: это двоемыслие Джорджа Оруэлла в лучшем его исполнении. Для справки: Россия вторглась в Украину, а выборы в Украине были отложены, пока страна находится в состоянии войны", – заметил Кинг.

Напомним, что 18 февраля 2025 года Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу войны между Украиной и Россией. Ответственность за начало полномасштабного вторжения он перевел в нашу страну. Политик сказал, что Владимир Зеленский не должен был начать войну, а РФ якобы хочет ее остановить.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Стивен Кинг поддержал наступление ВСУ на Курщину.

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