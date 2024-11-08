Мадонна публично унизила Трампа и обратилась к американцам с риторическим вопросом

Американская поп-звезда Мадонна отреагировала на победу Дональда Трампа на президентских выборах США, про результаты которых стало известно 6 ноября. Звезда опубликовала в Insta-stories красноречивое фото, на котором был изображен "праздничный" торт.

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На кондитерском изделии можно рассмотреть четкую надпись "Fuck Trump". Певица также выложила селфи, где выразила возмущение из-за нового главы Белого дома. "Пытаюсь понять, почему осужденного преступника, насильника выбрали управлять нашей страной. Потому что он полезен для экономики?" – написала Мадонна.

Накануне американские знаменитости вышли в социальные сети, чтобы обратиться к соотечественникам со словами поддержки. Известные селебрити, такие как Билли Айлиш, Карди Би, Лили Рейнхарт и Стивен Кинг, не скрывали своего разочарования от того, что лидер Республиканской партии снова стал президентом США. Как отреагировали украинские знаменитости – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как ведущая Sky News прервала эфир, посвященный выборам в США, из-за неожиданного "гостя": видео конфуза стало вирусным.

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