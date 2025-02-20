'Никаких королей': в США вспыхнули акции против политики Трампа. Фото, видео

В Соединенных Штатах вспыхнули акции протеста против массовых увольнений в федеральных структурах, инициированных администрацией Дональда Трампа. Одним из эпицентров протестов стал округ Балтимор, где федеральные служащие, активисты и профсоюзные лидеры выступили против сокращения рабочих мест и влияния Илона Маска на правительственные решения.

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Об этом сообщает CBSNEWS. В частности, десятки человек собрались с плакатами у дилерского центра Tesla на Рейстерстаун-роуд в Оуингс-Миллс, чтобы выразить свою обеспокоенность.

"Мы здесь для того, чтобы использовать наши голоса наиболее демократичным способом, а именно, чтобы направить прямое сообщение людям, пытающимся отобрать у вас то, на что вы рассчитываете, работу и деньги", - сказал профсоюзный организатор Кевин Галлахер.

По данным CBS News, администрация Трампа готовится уволить более 6000 работников Налоговой службы США. Это часть масштабных сокращений, которые коснутся федеральных служащих на испытательном сроке.

Ранее администрация предложила программу отсроченного увольнения, которая позволяла госслужащим уйти в отставку с сохранением зарплаты и льгот до 30 сентября, но многие работники считают это неприемлемым компромиссом.

Отдельное возмущение протестующих вызывает роль Илона Маска, который в статусе специального государственного служащего возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE). Именно эта структура занимается сокращением федеральных расходов, что, по мнению протестующих, приводит к хаосу в госсекторе.

Белый дом заявляет, что у Маск нет полномочий принимать государственные решения, однако активисты требуют полной прозрачности его участия в управлении страной.

Напомним, в США прошли протесты против массового выслания иммигрантов, проводимого администрацией Дональда Трампа. Против политики американского президента выступили в штатах Калифорния и Техас.

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