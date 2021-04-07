Эскортница – о заработке в ОАЭ: мест для всех не хватает

Любовь Блажко Люди 10:39, 7.04.2021

Эскортница Эрика, которая сейчас работает в Дубае, рассказала, что из-за пандемии коронавируса европейские страны закрыты, поэтому молоденькие девушки отправляются "на заработки" в ОАЭ. В связи с этим, конкуренция выросла в разы.

В комментарии "Вестям" девушка заявила, что Эмираты с недавних пор считаются столицей эскорта и проституции для девушек славянской внешности. Однако клиенты стали более привередливыми и для хорошего вознаграждения нужно сильно постараться.

"В Дубае очень хорошо. Но мест для всех желающих не хватает, особенно в хороших апартаментах, где час стоит тысячу долларов. Все же ринулись после карантина первыми самолетами залетать. И арабы стали привередливые, многие требуют дополнительные услуги. И те, кто их больше оказывает, те и лучше зарабатывают", – объяснила подробнее Эрика.

Также эскортница добавила, что в этом бизнесе за последнее время появилось много "свеженьких" моделей, которые решились на этот шаг из-за финансового кризиса.

Напомним, в ОАЭ разгорелся международный секс-скандал из-за обнаженной фотосессии девушек на балконе гостиницы, среди которых были и украинки. Их уже арестовали, теперь натурщицам грозит крупный штраф и заключение до шести месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Кулеба метко ответил на призыв Лаврова "привести в чувство" Киев по теме Донбасса

Стали известны имена воинов ВСУ, погибших на Донбассе

Украина стала эпицентром коронавируса в Европе

В Украине к 35-й годовщине трагедии в Чернобыле запустили сайт: программа мероприятий

Резников: Украинская делегация в ТКГ больше не поедет в Минск на переговоры