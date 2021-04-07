Ескортниця – про заробіток в ОАЕ: місць для всіх не вистачає

Ескортниця Еріка, яка зараз працює в Дубаї, розповіла, що через пандемію коронавірусу європейські країни закриті, тому молоденькі дівчата відправляються "на заробітки" в ОАЕ. У зв'язку з цим, конкуренція зросла в рази.

У коментарі "Вістям" дівчина заявила, що Емірати з недавніх пір вважаються столицею ескорту і проституції для дівчат слов'янської зовнішності. Однак клієнти стали більш вибагливими і для хорошої винагороди потрібно сильно постаратися.

"У Дубаї дуже добре. Але місць для всіх охочих не вистачає, особливо в хороших апартаментах, де година коштує тисячу доларів. Всі ж кинулися після карантину першими літаками залітати. І араби стали вибагливі, багато хто вимагає додаткові послуги. І ті, хто їх більше надає, ті і краще заробляють", – пояснила детальніше Еріка.

Також ескортниця додала, що в цьому бізнесі за останній час з'явилося багато "свіженьких" моделей, які зважилися на цей крок через фінансову кризу.

Нагадаємо, в ОАЕ розгорівся міжнародний секс-скандал через оголену фотосесію дівчат на балконі готелю, серед яких були і українки. Їх вже заарештували, тепер натурницям загрожує великий штраф із подальшою депортацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL: