Епифаний рассказал, на каком авто ездит

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний признался, что ездит на машине марки Audi A6 2015 года. По его словам, священнослужитель не может существовать без машины, так как, прежде всего, это средство перемещения.

Об этом глава ПЦУ рассказал в программе "Рандеву" на 5 канале. Он отметил, что священник должен быть примером (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Эта роскошь должна быть присуща священнослужителям, потому что мы должны понимать, что на земле мы временно, и пришли не для того, чтобы собирать земные сокровища", – сообщил Епифаний.

Он заявил, что до пандемии коронавируса путешествовал и у него было почти 70 выездов на машине. Кроме того, за год глава ПЦУ посещал по два-три раза почти каждую область.

"Без автомобиля – очень сложно. Он должен быть, но не такого класса, как ездят олигархи. В православной церкви такого нет, потому что нас никогда не поддерживали олигархи. Мы научились выживать", – подытожил Епифаний.

Напомним, ранее Епифаний заявил, что создание украинской поместной православной церкви еще с самого начала независимости нашей страны позволило бы избежать оккупации Россией Крыма и войны на Донбассе.

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