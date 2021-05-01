Епифаний сказал, как можно было избежать оккупации Крыма и войны на Донбассе

Создание украинской поместной православной церкви еще с самого начала независимости нашей страны позволило бы избежать оккупации Россией Крыма и войны на Донбассе.

Такое мнение высказал глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" 1 мая. Он также рассказал о роли в захвате украинский территорий предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украина в начале автокефального движения не содействовала этому. Украинцы также до конца не поняли, что необходимо иметь свою независимую поместную украинскую православную церковь. Если бы у нас была независимая церковь с самого начала (независимости Украины – прим.ред.), то я уверен, что не было бы оккупации Крыма и войны на востоке Украины", – пояснил Епифаний.

Также он отметил, что патриарх Кирилл оказал влияние на президента России Владимира Путина.

"Если мы проанализируем все приезды патриарха Кирилла в Украину, то увидим, что он создал эту идею русского мира, и он влиял на Путина в том смысле, что все украинцы ожидают присоединения, единства в так называемом русском мире", – сказал глава ПЦУ.

По словам Епифания, Кирилл создавал иллюзию того, что украинцы якобы стремятся быть единым народом с россиянами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Епифаний пояснил, что согласно томосу и разъяснениям патриарха Варфоломея, все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ.