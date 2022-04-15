Эпатажный бьюти-блогер Игорь Синяк назвал войну в Украине 'п*здецом', но похвастался паспортом России

Российский бьюти-блогер украинского происхождения с российским гражданством Игорь Синяк впервые с 24 февраля нарушил молчаливую позицию по поводу войны России против Украины и назвал происходящее на украинской территории "п*здецом". Он заявил, что понимает, ощущения украинцев, поскольку его родители до сих пор находятся в Краматорске, однако поддерживать нашу страну и нарушать закон РФ – не намерен.

Соответствующее видео Синяк опубликовал на личной странице в Instagram-stories. По его словам, он боится, что если нарушит закон, высказав свою позицию, или назвав войну войной, то может сесть в тюрьму (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уже давно я хотел дать комментарий по поводу того п*здеца, который происходит сейчас в Украине и нарушить так называемое молчание, о котором мне пишут каждый день, и из-за которого меня ненавидит большая часть украинцев. Я на вас не обижаюсь, потому что сохранять адекватный рассудок, находясь в том п*здице просто невозможно", – сказал он.

Видео дня

Блогер заявил, что не осуждает украинцев за гневные сообщения с просьбой высказаться о войне. По словам Синяка, в 2014 году он тоже ощущал все то, что сейчас переживает народ Украины.

"Когда в 2014 году была война на Донбассе, я тогда находился там. Я прекрасно знаю, что такое взрывы, что такое просыпаться от сирен, я видел взорванные маршрутки и автобусы в центре города, видел мертвых людей, лежащих в луже крови", – отметил блогер.

Он обратился к своей украинской аудитории, признавшись, что ему самому не легче от молчания, поскольку его родители сейчас находятся в Краматорске и он переживает за них. Но, несмотря на это Игорь Синяк боится говорить правду, чтобы не сесть в тюрьму , а также похвастался российским паспортом.

"Несмотря на то, что я родился в Украине, у меня русский паспорт, я гражданин РФ. Я не буду нарушать закон. Я не хочу в тюрьму, не хочу последствий, я этого делать не буду. Думайте как угодно. Можете говорить, что я боюсь. Да, я боюсь и мне не стыдно это признать", – высказался блогер.

Далее Синяк заявил, что он оказался в "п*здеце, который врагу не пожелаешь".

"Я не давлю на жалость, но тот п*здец, в котором я оказался – врагу не пожелаю. У меня сердце бл*ть кровью обливается от того, что я ничего не могу сделать и никак не могу бл*ть помочь. У бабушки рак и она умирает, у меня заканчиваются отношения и вы думаете мне так легко?", – сказал блогер.

В конце обращения Игорь Синяк обратился к ведущему и юмористу Алексею Дурневу, сказав, что тот не должен шутить о нем и издеваться, поскольку это неуместно.

"Мне кажется, что все те оскорбления, которые я получаю в свой адрес, все те шутки и издевательства – неуместные и незаслуженные", – подытожил Синяк.

В комментариях под видео в Telegram-канале Алексея Дурнева украинцы отреагировали на блогера, написав, что вовсе не знают кто это такой и засыпали его гневными "комплиментами".

"Я думаю, родители рады, что оно не считает себя украинцем, и что бросил их", "Фу, как него смотреть, про "слушать" вообще молчу", "Большая часть украинцев не знает кто ты такой", "Всегда его считала к*нченым", "Рубрика НоуНейм", "Пусть дальше сидит в Москве, х*йня ботоксна, нам такие не надо", "Я только мысль гея не слушал еще", "Че он там боится? Сесть на 8 лет, а люди в Мариуполя боятся, не проснутся!", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что российская блогерша Дина Перу пожаловалась своим подписчикам, что из-за введенных санкций в России не может улететь в Перу (Южная Америка).