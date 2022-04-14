'Вот так теперь с русскими!' Российская блогерша пожаловалась, что из-за санкций не может попасть в Перу

Российская блогерша Дина Перу пожаловалась своим подписчикам, что из-за введенных санкций в России не может улететь в Перу (Южная Америка). Девушка заявила, что ее туристическому оператору не удается купить билеты, но если и получится, то она опасается, что ее не пустят на рейс.

Об этом блогерша рассказала на личной странице в Instagram-stories. Дина добавила, что ее муж Хенри, который является перуанцем, отказывается садиться в самолет без нее, что ее сильно расстраивает, поскольку пара потеряет большую сумму денег (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Ладно, что уж мы сотни тысяч потеряем. Я прям там буду рыдать в аэропорту, что меня не пускают в Перу", – написала блогерша.

Ранее Дина Перу заявила, что ее лишили возможности получить гражданство в Южной Америке, а также вид на жительство может достаться ей с трудом.

Отметим, что за блогершей в социальной сети Instagram следят более 350 тысяч людей. Она является создателем SMM-агентства и основателем школы удаленных профессий. Вместе с супругом она приняла решение жить на три страны – Перу, Турция и Россия. Однако эти планы нарушила пандемия коронавируса, а теперь санкции, введенные против РФ.

Напомним, что развязав войну в Украине, страна-агрессор столкнулась с веденными жесткими ограничительными мерами.

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