Энтони Хопкинс снялся для Vogue и показал бэкстейдж съемок. Видео

83-летний американский актер Энтони Хопкинс, который стал "Лучшим актером" и получил награду премии "Оскар-2021", поделился с поклонниками видео, на котором продемонстрировал бэкстейдж съемок для обложки итальянского глянцевого издания Vogue.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Отметим, что Хопкинса наградили за роль в фильме "Отец" режиссера Флориана Зеллера.

Так, в кадре актер позировал на фоне белого баннера в одежде от известных брендов Brioni и Giorgio Armani.

Напомним, ранее Энтони Хопкинс станцевал на видео с актрисой Сальмой Хайек. Таким образом они отметили награду мужчины на "Оскаре-2021". Сначала в кадре появился сам актер, который двигался под песню Леонарда Коэна – Dance Me to the End of Love. Затем к знаменитости присоединилась актриса, а в конце они закрепили танец объятиями.

Коротко о знаменитости:

Энтони Хопкинс – британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор. Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

С 2000 года живет в США, получив американское гражданство. В 2003 году Хопкинс стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы, c 2008 года является членом Британской академии кино и телевизионных искусств.

Лауреат премии "Оскар", двух "Эмми" и пяти премий BAFTA.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский актер Энтони Хопкинс заявил, что победа на премии "Оскар" была для него неожиданной. Артист отметил: он не думал, что в свои 83 года получит награду, поэтому в этом году решил остаться дома в Уэльсе.