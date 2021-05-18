Эмма Уотсон впервые отреагировала на слухи о ее помолвке и окончании кинокарьеры

Популярная британская актриса, звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон заявила, что если она и будет выходить замуж, то лично расскажет о радостном событии поклонникам. Таким образом знаменитость отреагировала на слухи о ее помолвке с возлюбленным Лео Робинтоном.

По словам актрисы, сплетни о том, помолвлена она или нет, а также поставлена ли на паузу ее карьера – это "способы создавать кликбейт, независимо от того, правда это или нет". Об этом Уотсон написала на странице в Twitter.

"Если у меня появятся новости, обещаю, что поделюсь ими с вами", – отметила кинозвезда.

Кроме того, актриса добавила, что сейчас она проводит время на карантине и поэтому ей нечем поделиться с фанатами.

"Терплю неудачи по приготовлению хлеба на закваске, забочусь о близких и делаю все возможное, чтобы не распространять вирус, который все еще поражает так много людей", – подытожила Уотсон.

Коротко о знаменитости:

Эмма Уотсон – британская киноактриса и фотомодель. Получила широкую известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, в которых снималась вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом.

Также снималась в таких лентах, как "Хорошо быть тихоней", "Красавица и чудовище", "Элитное общество", "Маленькие женщины" и многих других.

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