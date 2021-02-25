В СМИ заявили об уходе Эммы Уотсон из кино: фанаты отреагировали

В СМИ появилась информация, что популярная британская актриса, звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон решила уйти из кино ради своего возлюбленного Лео Робинтона.

Соответствующее заявление сделал инсайдер издания Daily Mail. Поклонники бурно отреагировали на эту новость и поддержали Уотсон.

По словам источника, звезда решила сделать перерыв в карьере, чтобы проводить как можно больше времени с бойфрендом и даже начала думать о создании семьи.

Один из пользователей Twitter под ником Sien опубликовал фото актрисы и написал, что звезда сыграла множество знаковых ролей и поэтому он ей желает всего наилучшего в будущем, так как она этого заслуживает.

Кроме того, в комментариях люди отметили, что, если Уотсон действительно решила завершить карьеру, то ее все равно будут помнить поклонники, так как многим знаменитость подарила счастливое детство.

"Я желаю ей всего наилучшего. Спасибо за счастливое детство, которое вы мне подарили", "Большое спасибо, Эмма Уотсон, за то, что сделала мое детство лучшим, особенно за Гарри Поттера", "Я был так шокирован, когда узнал, что она ушла из актерской карьеры! Люблю Эмму Уотсон и желаю ей всего наилучшего", – пишут люди в сети.

Напомним, Эмма Уотсон – британская киноактриса и фотомодель. Получила широкую известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, в которых снималась вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом. Также снималась в таких лентах, как "Хорошо быть тихоней", "Красавица и чудовище", "Элитное общество", "Маленькие женщины" и многих других.

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