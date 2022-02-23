Эмили Блант – 39! Самые интересные факты из жизни актрисы-бунтарки, которая матерится больше всех

Яна Сончковская
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Эмили Блант является одной из самых популярных актрис Голливуда.
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Голливудская актриса Эмили Блант 23 февраля отмечает день рождения. Ей исполнилось 39 лет. Обладательницу премии "Золотой глобус" в профессиональном круге называют отчаянной бунтаркой, потому что она способна воплотиться в любую роль, не стесняется ничего перед камерами и готова сменить имидж ради кино.

OBOZREVATEL рассказывает об интересных фактах из жизни актрисы, которая в детстве заикалась и была застенчивой, а сейчас раскована и готова делать все ради зрелища на экране.

  • Была заикой

Эмили Блант в молодости.

Эмили Блант родилась в Великобритании в семье адвоката и учительницы. В 8 лет будущая актриса начала заикаться и 4 года не могла справиться с этой проблемой. В 12 лет преподавательница посоветовала Блант передать характер другим голосом, и это сработало. Актерское мастерство помогло ей, поскольку упражнения с разными акцентами позволили избавиться от заикания.

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  • Нецензурная лексика в кино

Эмили Блант не стесняется материться в кино.

Портал Buzz Buro провел исследование и определил, кто из голливудских актрис больше всего матерится. Как оказалось, Эмили Блант использовала нецензурную лексику в кино чаще всего среди других звезд. Например, в триллере "Девушка в поезде" Эмили Блант произнесла 33 нецензурных слова. Лента длится 112 минут, поэтому это примерно 3-4 мата в минуту.

  • Фанатка рока и группы Backstreet Boys

Эмили Блант любит слушать рок-музыку и даже умеет играть на виолончели. Кроме этого, звезда Голливуда является покорной фанаткой американской поп-группы Backstreet Boys. Блант знает любую композицию легендарного мужского бэнда. На шоу Эллен ДеДженерес актриса спела вместе с исполнителями песню 90-х "I Want It That Way". Фанаты высоко оценили ее вокал.

  • Все ради роли

Энн Хэтэуэй и Эмили Блант вместе снимались в фильме.

Эмили Блант очень многообразна в своих ролях. В фильмах она мастерски играет и воплощается в любую роль. В жизни актриса тоже ведет себя по-разному: на светских мероприятиях она стильная и успешная женщина, а в повседневности ходит в спортивных штанах и наслаждается простой жизнью. На съемках фильма "Дьявол носит Prada" Блант вместе с Энн Хэтэуэй были постоянно голодные. Актрисам говорили, что они должны похудеть, чтобы быть похожими на супермоделей. Звезды Голливуда мало ели и вынуждены были это терпеть ради кино.

  • Хотела сменить фамилию

Эмили Блант хотела сменить фамилию.

Эмили Блант заявляла, что в начале своей карьеры в кино хотела сменить фамилию. В английском языке "Blant" часто путают со словом "blunt", что в переводе означает – тупой. Некоторые коллеги называли раньше ее тупой. Агент актрисы отговаривал будущую звезду от смены фамилии, потому что она звучит очень запоминающе.

  • Аллергия на кошек

У Эмили Блант есть собачка.

Блант призналась, что у нее аллергия на кошачью шерсть. Именно поэтому она воспитывает собачку и в ее арсенале есть несколько фотосессий с четырехлапыми. Когда актриса обручилась с будущим мужем Джоном Красински, пара завела щенка по имени Финн.

  • Десятки раз меняла имидж

Эмили Блант десятки раз экспериментировала с имиджем, особенно часто менялся цвет и длина волос звезды. От природы у актрисы светлый оттенок, в 2001 году она все еще была с натуральными прядями. В 2006 году Блант кардинально сменила имидж и перекрасилась в темно-коричневый.

Слева Эмили Блант в 2001 году, а справа – в 2006.

В 2007 году Блант стала вовсе брюнеткой, но поняла, что темный ей меньше подходит, поэтому подстриглась и осветила волосы в рыжий.

Эмили Блант была рыжей в 2007 году.

В 2010 году голливудская звезда снова покрасила волосы в темный. На премьеру мультфильма "Гномео и Джульетта" Блант пришла с другой прической: она вернулась в свой естественный светлый цвет.

Эмили Блант стала блондинкой в 2011 году.

На премьере фильма "Рыба моей мечты" в 2012 году Эмили Блант появилась в неожиданном для себя образе, звезда подстригла каре и покрасила волосы в темно-коричневый. Однако уже через несколько месяцев его осветила и сделала милирование.

В 2012 году Эмили Блант в очередной раз сменила имидж.

В 2014 году Блант выкрасилась в шатенку, на премьеру фильма "Чем дальше в лес…" она пришла с собранной прической. Впоследствии актриса снова вернулась в свой естественный цвет и до 2022 года пока не прибегала к экспериментам с волосами.

В 2014 году Блант стала шатенкой, а в 2022 является обладательницей светлых волос.

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