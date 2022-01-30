Первые роли с 6 лет: как выглядели голливудские актеры во время дебюта на экране. Фото

Сейчас режиссеры платят звездным актерам миллионы долларов за появление в киноленте. Однако когда-то начинающие артисты выпрашивали на кастингах хотя бы эпизодическую роль без оплаты.

Анджелина Джоли дебютировала на экране вместе с родителями, а Брэда Пита даже не указали в титрах фильма, где он впервые снимался. OBOZREVATEL рассказывает о первых ролях голливудских звезд.

Анджелина Джоли – "В поисках выхода"

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Комедийный фильм "В поисках выхода" вышел на экраны в 1982 году. Режиссер Гел Эшби разглядел потенциал в шестилетней Анджелине Джоли. В ленте также снялись родители будущей кинозвезды. В сюжете два азартных игрока, которые из-за игровых автоматов остались без денег. Друзья решили отправиться в Лас-Вегас в надежде, что выиграют в казино или лотерее. Джоли играла дочь одного из игрозависимых.

Леонардо Ди Каприо – "Розанна"

Комедийный телесериал "Розанна" в 90-е годы пользовался большой популярностью. В 2002 году сериал даже включили в список 50 самых масштабных шоу в истории. В центре сюжета семейство Коннор, где перед мамой-домохозяйкой Розанной стоит задача сохранить семью. Побороть проблемы ей помогают друзья и сестра Джеки.

14-летний Леонардо Ди Каприо несколько секунд промелькнул в кадре. Он сыграл одноклассника одного из главных героев и сидел за партой в третьем сезоне, выпущенном в 1988 году.

Брэд Питт – "Нейтральная полоса"

В 1987 году на экраны вышел криминальный боевик "Нейтральная полоса" режиссера Генри Вернера. Фильм об офицере полиции под прикрытием, который пытается разоблачить преступников. 24-летний Брэд Питт дебютировал в киноленте об угонщиках авто в роли официанта. Его даже не указали в титрах, потому что роль была второстепенной.

Николь Кидман "Бандиты на велосипедах"

Николь Кидман впервые появилась в австралийском приключенческом фильме "Бандиты на велосипедах" Брайана Тренчард-Смита. Будущая звезда кино сыграла главную женскую роль в 1983 году. В сюжете девушка со своим другом хочет заработать денег, они находят украденные рации и ищут способы продать их. Полиция принимает их за преступников.

Скарлетт Йохансон – "Норт"

Скарлетт Йоханссон снялась в кино впервые в 10 лет. Ее дебютом стала детская комедия "Норт" 1994 года, где будущая звезда играла одну из главных ролей. В сюжете режиссер Роб Райнер показал мальчика Норта, у которого есть все кроме родителей. Главный герой, которого играл Элайджа Вуд, всеми силами пытается обрести семью. У Скарлетт была совсем небольшая роль – дочери одного из второстепенных героев, но именно здесь ее и заметили.

Шарлиз Терон – "Дети кукурузы 3: Городская жатва"

Шарлиз Терон дебютировала в фильме ужасов в 1995 году. Лента режиссера Джеймса Гикокса "Дети кукурузы 3: Городская жатва" о двух братьях-сиротах, которые нашли дьявольскую кукурузу. Магическое растение унесло много жизней. Звезда Голливуда играла убитую девушку. На экране знаменитость показали всего три секунды.

Дженнифер Энистон – "Лагерь Кукамонга"

Впервые на съемочной площадке Дженнифер Энистон очутилась в 20 лет. Актриса снималась в ленте "Лагерь Кукамонга", которая вышла в 1990 году. Кстати, ради этой роли Энистон похудела на 14 килограммов. Будущая звезда кино играла девочку из компании школьников. Фильм режиссера Роджера Духовны о веселой жизни в лагере, где с детьми случаются разные забавные ситуации.

Джонни Депп – "Кошмар на улице Вязов"

Джонни Депп в 1984 году сыграл в культовом фильме ужасов "Кошмар на улице Вязов". Его герой стал одной из жертв Фредди Крюгера. Говорят, что 21-летнего Деппа приняли на роль подростка, потому что понравился дочери режиссера Веса Крэйвена.

Эми Адамс – "Убийственные красотки"

Эми Адамс в юности работала танцовщицей, однако из-за травмы больше не смогла выйти на сцену. Будущая актриса попыталась отправиться на кастинг киноленты о конкурсе красоты. Дебютировала 25-летняя Эми на большом экране в 1999 году в комедии Майкла Патрика Дженна "Убийственные красотки", где она исполнила роль Лесли Миллер.

Риз Уизерспун – "Человек на Луне"

Драма "Человек на Луне" Роберта Маллигана вышла на экраны в 1991 году. Юная актриса Риз Уизерспун исполнила роль главной героини, которая влюбилась в соседа. Кроме нее в парня влюблена еще и ее сестра. Будущей звезде Голливуда тогда было всего 15 лет.

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