5 известных актеров, которые умерли во время съемок фильмов

Многие люди мечтают о работе актера, поскольку считают эту профессию наиболее легкой, безопасной и прибыльной. Никто даже не может заподозрить, что съемочный день может закончиться фатально.

Некоторые культовые звезды кино погибли прямо перед камерами. OBOZREVATEL рассказывает об актерах, которые не успели снять свою последнюю киноленту.

Брэндон Ли

В фильме "Ворон" актер Брэндон Ли играл рок-музыканта, который воскрес и получил сверхъестественные силы по желанию магического ворона. В одном из эпизодов Ли заходил в дверь, после чего другой артист выстрелил в него. Однако вместо холостого патрона там оказался огнестрельная пуля, которая ранила Брэндона в живот. Молодой актер успел прославиться благодаря ролям в фильмах "Разборки в маленьком Токио" и "Беглый огонь".

Видео дня

31 марта 1993 года 28-летний сын Брюса Ли погиб на съемках, и последние сцены авторам картины пришлось доснимать с помощью дублеров. 17 апреля Брэндон планировал жениться, но вместо свадьбы невесту ждали похороны.

Марта Мэнсфилд

Известная актриса немого кино Марта Мэнсфилд была на пике славы, когда ее жизнь оборвалась в возрасте 24 лет. Марта снималась в картине "Районы Вирджинии" о гражданской войне. Во время перерыва актриса решила отдохнуть в автомобиле в компании коллег. Кто-то из друзей поджег спичкой сигарету, и окурок упал на платье Мэнсфилд.

Наряд актрисы мгновенно загорелся, все пытались его погасить, но звезда получила сильные ожоги. 30 ноября 1923 года Марта Мэнсфилд скончалась в хосписе в Сан-Антонио, США. Ее последняя кинолента впоследствии вышла в прокат.

Вик Морроу

Культовый американский актер Вик Морроу, снимавшийся в главной роли в картине "Комбат", погиб на съемках хоррора. Сценарий предусматривал исполнение опасного трюка на вертолете с пиротехникой, который закончился трагедией.

Артист находился на земле, салюты взлетели на воздух, тогда хвост вертолета оторвала ударная волна. Самолет упал прямо на актеров и съемочную группу. В результате инцидента ночью 23 июля 1982 года погиб Вик Морроу и двое детей.

Мэрилин Монро

В 1950-х икона красоты Голливуда Мэрилин Монро была одной из популярнейших актрис в мире. Звезда прославилась благодаря ярким ролям в картинах "Зуд седьмого года" и "В джазе только девушки". Фанаты считают смерть Мэрилин не самоубийством, а убийством, поскольку она не успела сняться в фильме до конца.

Последним появлением на экране Мэрилин стала лента "Что-то должно произойти". Режиссеры сначала дали ей главную женскую роль, но часто переписывали сценарий. Монро постоянно болела, и ее освободили среди съемок. Когда студия сменила режиссера, звезду снова вернули. 4 августа 1962 года Мэрилин скончалась от передозировки наркотиков. Материал разбили на несколько фрагментов и вставили в другие картины. В 2001 году продюсеры смонтировали концовку киноленты и выпустили отдельный 37-минутный фильм.

Джон Кэнди

Комедийный актер Джон Кэнди стал звездой Голливуда благодаря ролям в фильмах "Один дома", "Крутые виражи", "Самолетом, поездом, машиной" и "Дядюшка Бак". Актер снимался в фильме "Караван на восток" в Мексике. В конце съемок Кэнди устроил ужин с коллегами, позвонил своим детям и лег спать.

Утром 4 марта 1994 года Джон был найден мертвым. У него произошел сердечный приступ. Кэнди много курил, употреблял алкоголь, и, возможно, именно это стало причиной смерти. Для завершения фильма сценарий финала сменили, а вместо усопшего снимались дублеры.

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