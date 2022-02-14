5 известных актеров, которые умерли во время съемок фильмов

Яна Сончковская
Кино
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Звезды скончались во время съемок в кино

Многие люди мечтают о работе актера, поскольку считают эту профессию наиболее легкой, безопасной и прибыльной. Никто даже не может заподозрить, что съемочный день может закончиться фатально.

Некоторые культовые звезды кино погибли прямо перед камерами. OBOZREVATEL рассказывает об актерах, которые не успели снять свою последнюю киноленту.

  • Брэндон Ли

Брэндона Ли застрелили на съемках.

В фильме "Ворон" актер Брэндон Ли играл рок-музыканта, который воскрес и получил сверхъестественные силы по желанию магического ворона. В одном из эпизодов Ли заходил в дверь, после чего другой артист выстрелил в него. Однако вместо холостого патрона там оказался огнестрельная пуля, которая ранила Брэндона в живот. Молодой актер успел прославиться благодаря ролям в фильмах "Разборки в маленьком Токио" и "Беглый огонь".

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31 марта 1993 года 28-летний сын Брюса Ли погиб на съемках, и последние сцены авторам картины пришлось доснимать с помощью дублеров. 17 апреля Брэндон планировал жениться, но вместо свадьбы невесту ждали похороны.

  • Марта Мэнсфилд

Марта Мэнсфилд сгорела живьем.

Известная актриса немого кино Марта Мэнсфилд была на пике славы, когда ее жизнь оборвалась в возрасте 24 лет. Марта снималась в картине "Районы Вирджинии" о гражданской войне. Во время перерыва актриса решила отдохнуть в автомобиле в компании коллег. Кто-то из друзей поджег спичкой сигарету, и окурок упал на платье Мэнсфилд.

Наряд актрисы мгновенно загорелся, все пытались его погасить, но звезда получила сильные ожоги. 30 ноября 1923 года Марта Мэнсфилд скончалась в хосписе в Сан-Антонио, США. Ее последняя кинолента впоследствии вышла в прокат.

  • Вик Морроу

Вик Морроу погиб на съемках.

Культовый американский актер Вик Морроу, снимавшийся в главной роли в картине "Комбат", погиб на съемках хоррора. Сценарий предусматривал исполнение опасного трюка на вертолете с пиротехникой, который закончился трагедией.

Артист находился на земле, салюты взлетели на воздух, тогда хвост вертолета оторвала ударная волна. Самолет упал прямо на актеров и съемочную группу. В результате инцидента ночью 23 июля 1982 года погиб Вик Морроу и двое детей.

  • Мэрилин Монро

Мэрилин Монро не успела сняться в своем последнем фильме.

В 1950-х икона красоты Голливуда Мэрилин Монро была одной из популярнейших актрис в мире. Звезда прославилась благодаря ярким ролям в картинах "Зуд седьмого года" и "В джазе только девушки". Фанаты считают смерть Мэрилин не самоубийством, а убийством, поскольку она не успела сняться в фильме до конца.

Последним появлением на экране Мэрилин стала лента "Что-то должно произойти". Режиссеры сначала дали ей главную женскую роль, но часто переписывали сценарий. Монро постоянно болела, и ее освободили среди съемок. Когда студия сменила режиссера, звезду снова вернули. 4 августа 1962 года Мэрилин скончалась от передозировки наркотиков. Материал разбили на несколько фрагментов и вставили в другие картины. В 2001 году продюсеры смонтировали концовку киноленты и выпустили отдельный 37-минутный фильм.

  • Джон Кэнди

Джон Кэнди скончался от сердечного приступа.

Комедийный актер Джон Кэнди стал звездой Голливуда благодаря ролям в фильмах "Один дома", "Крутые виражи", "Самолетом, поездом, машиной" и "Дядюшка Бак". Актер снимался в фильме "Караван на восток" в Мексике. В конце съемок Кэнди устроил ужин с коллегами, позвонил своим детям и лег спать.

Утром 4 марта 1994 года Джон был найден мертвым. У него произошел сердечный приступ. Кэнди много курил, употреблял алкоголь, и, возможно, именно это стало причиной смерти. Для завершения фильма сценарий финала сменили, а вместо усопшего снимались дублеры.

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