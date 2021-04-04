Елизавета II, Рианна и другие всемирно известные женщины, которые служили в армии. Фото

Интересно, что несмотря на то, что в большинстве стран для женщин служба в армии добровольная, ряды солдат "в юбках" никогда не пустуют.

И даже в Израиле, где девушки военнообязанные с 18 лет, демократичные условия: от службы можно отказаться по ряду разных причин. OBOZREVATEL узнал, кто из известных на весь мир актрис, певиц и политиков в свое время учился метко стрелять и правильно держать ногу в строю.

Королева Елизавета II

В 1945 году Елизавете было 18, когда она вступила в женские ряды самообороны. Дочь тогдашнего короля была механиком-водителем санитарного автомобиля в Британской армии. Она прослужила около полугода, уйдя на "дембель" в звании лейтенанта. Так Елизавета стала первой женщиной из королевской британской семьи, которая служила в армии.

Елизавете было 18, когда она пошла в армию

Нета Барзилай

Еще одна знаменитость, которая может похвастаться наличием военного билета, – победительница "Евровидения-2018" Нета Барзилай. Девушка решила пройти службу в армии родного Израиля. Но активного участия в боевых действиях она не принимала, а большую часть времени "в форме" пела для солдат на военных кораблях.

Певица Нета Барзилай служила в армии Израиля

Галь Гадот

Известная актриса и модель, которая прославилась благодаря ролям в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости", "Чудо-женщина" и "Форсаж", также служила в армии Израиля. Еще в юном возрасте, получив массу предложений на заключение контрактов от ведущих модельных агентств, она всем отказала и отправилась в армию выполнять свой гражданский долг перед родиной.

Актриса Галь Гадот едва не лишилась модельной карьеры, уйдя в армию

Рианна

Робин Рианна Фенти родилась на острове Барбадос, и там же стала кадетом в программе военной подготовки. И несмотря на то, что форма кадета была ей очень к лицу, встреча в 2003 году с музыкальным продюсером Эваном Роджерсом перевернула ее жизнь. Рианна поехала в Нью-Йорк, чтобы записать несколько песен в студии, и после этого навсегда оставила мысли о дальнейшей службе в армии.

Рианна стала кадетом, чтобы связать свою жизнь с армией

Сулай Энао

Американская актриса, которая дебютировала в сериале "Армейские жены" и стала известной после картины "Бой без правил", тоже проходила службу в армии. Сулай заключила контракт на три года сразу после окончания школы и честно выполняла гражданский долг. И только после завершения контракта девушка решила, что пора начинать новую жизнь. Она поступила в Нью-Йоркскую консерваторию драматического искусства и стала актрисой.

Актриса заключила военный контракт на три года

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