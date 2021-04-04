Єлизавета II, Ріанна та інші всесвітньо відомі жінки, які служили в армії. Фото

Цікаво, що незважаючи на те, що в більшості країн для жінок служба в армії добровільна, лави солдатів "у спідницях" ніколи не пустують.

І навіть в Ізраїлі, де дівчата військовозобов'язані з 18 років, демократичні умови: від служби можна відмовитися з низки різних причин. OBOZREVATEL дізнався, хто з відомих на весь світ акторок, співачок і політиків свого часу навчався влучно стріляти і правильно тримати ногу в строю.

Королева Єлизавета II

У 1945 році Єлизаветі було 18, коли вона вступила в жіночі лави самооборони. Дочка тодішнього короля була механіком-водієм санітарного автомобіля в Британській армії. Вона прослужила приблизно пів року, пішовши на "дембель" у званні лейтенанта. Так Єлизавета стала першою жінкою з королівської британської сім'ї, яка служила в армії.

Єлизаветі було 18, коли вона пішла в армію

Нета Барзілай

Ще одна знаменитість, яка може похвалитися наявністю військового квитка, – переможниця "Євробачення-2018" Нета Барзілай. Дівчина вирішила пройти службу в армії рідного Ізраїлю. Але активної участі в бойових діях вона не брала, а більшу частину часу "в формі" співала для солдатів на військових кораблях.

Співачка Нета Барзілай служила в армії Ізраїлю

Галь Гадот

Відома акторка й модель, яка прославилася завдяки ролям у фільмах "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Ліга справедливості", "Диво-жінка" і "Форсаж", також служила в армії Ізраїлю. Ще в юному віці, отримавши масу пропозицій на укладання контрактів від провідних модельних агентств, вона всім відмовила і відправилася в армію виконувати свій громадянський обов'язок перед батьківщиною.

Акторка Галь Гадот ледь не втратила модельну кар'єру, пішовши в армію

Ріанна

Робін Ріанна Фенті народилася на острові Барбадос, і там же стала кадетом у програмі воєнної підготовки. І попри те, що форма кадета їй дуже пасувала, зустріч у 2003 році з музичним продюсером Еваном Роджерсом перевернула її життя. Ріанна поїхала в Нью-Йорк, щоб записати кілька пісень у студії, і після цього назавжди залишила думки про подальшу службу в армії.

Ріанна стала кадетом, щоб пов'язати своє життя з армією

Сулай Енао

Американська акторка, яка дебютувала в серіалі "Армійські дружини" і стала відомою після картини "Бій без правил", теж проходила службу в армії. Сулай уклала контракт на три роки відразу після закінчення школи і чесно виконувала громадянський обов'язок. І тільки після завершення контракту дівчина вирішила, що пора починати нове життя. Вона вступила в Нью-Йоркську консерваторію драматичного мистецтва і стала акторкою.

Акторка уклала військовий контракт на три роки

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