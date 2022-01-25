Елизавета II не могла сказать "нет". Стало известно о "самом большом позоре" королевской семьи

Катерина Малай
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Елизавета II не могла сказать 'нет'. Стало известно о 'самом большом позоре' королевской семьи

Королевский эксперт Бен Пимлотт назвал случай, который королева Великобритании Елизавета II считает "самым большим позором" ее семьи. В 1987 году она не смогла отказать принцу Эдварду, принцессе Анне и принцу Эндрю с его бывшей женой Сарой, решившим принять участие в игровой телевизионной программе.

Королевские лица собрали команду из знаменитостей, среди которых был и покойный певец Мит Лоуф, чтобы в игровой форме собрать средства для благотворительных организаций. Слова специалиста передало издание The Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что Ее Величество, принцы Филипп и Чарльз, а также принцесса Диана не одобрили решения своих родственников, однако Елизавета II не смогла сказать жесткое "нет". Поэтому в 1987 году состоялся турнир под названием "Королевский нокаут", который транслировали по ТВ.

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Королевские лица приняли участие в игровом шоу

"Королева была против, но один из ее недостатков состоит в том, что она иногда не может сказать "нет"", – отметил эксперт.

По словам Бена Пимлотта, советники королевы назвали участие ее детей в развлекательном шоу "катастрофой" и "позором" для семьи. В свою очередь леди Ди и ее муж назвали шоу "ниже их уровня".

Королева назвала шоу "самым ьольшим позором" ее семьи

Несмотря на то, что участникам игры удалось собрать 1,5 млн фунтов стерлингов (57,5 млн. грн) для Всемирного фонда охраны дикой природы, убежища для бездомных и помогающим детям фондам, Ее Величеству все равно не понравилась инициатива герцогов и герцогинь.

Другая королевская экспертка Дженни Бонд подчеркнула, что это шоу вошло в историю как случай, когда члены Виндзорской династии выставили себя "дураками" перед подданными.

Дженни Бонд подчеркнула, что это шоу вошло в историю, как случай, когда члены Виндзорской династии выставили себя "дураками"

Кратко о личности:

  • Елизавета Александра Мария – монарх, которая находится на службе королевы Великобритании дольше всего в истории. Она правит по стране почти семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфера на Брютон-стрит.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как королева Великобритании готовится ко сну. Ежедневная вечерняя рутина Ее Величества очень отличается от ее подданных.