Елизавета II не могла сказать 'нет'. Стало известно о 'самом большом позоре' королевской семьи

Королевский эксперт Бен Пимлотт назвал случай, который королева Великобритании Елизавета II считает "самым большим позором" ее семьи. В 1987 году она не смогла отказать принцу Эдварду, принцессе Анне и принцу Эндрю с его бывшей женой Сарой, решившим принять участие в игровой телевизионной программе.

Королевские лица собрали команду из знаменитостей, среди которых был и покойный певец Мит Лоуф, чтобы в игровой форме собрать средства для благотворительных организаций. Слова специалиста передало издание The Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что Ее Величество, принцы Филипп и Чарльз, а также принцесса Диана не одобрили решения своих родственников, однако Елизавета II не смогла сказать жесткое "нет". Поэтому в 1987 году состоялся турнир под названием "Королевский нокаут", который транслировали по ТВ.

Видео дня

"Королева была против, но один из ее недостатков состоит в том, что она иногда не может сказать "нет"", – отметил эксперт.

По словам Бена Пимлотта, советники королевы назвали участие ее детей в развлекательном шоу "катастрофой" и "позором" для семьи. В свою очередь леди Ди и ее муж назвали шоу "ниже их уровня".

Несмотря на то, что участникам игры удалось собрать 1,5 млн фунтов стерлингов (57,5 млн. грн) для Всемирного фонда охраны дикой природы, убежища для бездомных и помогающим детям фондам, Ее Величеству все равно не понравилась инициатива герцогов и герцогинь.

Другая королевская экспертка Дженни Бонд подчеркнула, что это шоу вошло в историю как случай, когда члены Виндзорской династии выставили себя "дураками" перед подданными.

Кратко о личности:

Елизавета Александра Мария – монарх, которая находится на службе королевы Великобритании дольше всего в истории. Она правит по стране почти семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфера на Брютон-стрит.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как королева Великобритании готовится ко сну. Ежедневная вечерняя рутина Ее Величества очень отличается от ее подданных.