Эликсир молодости: Мила Кунис, Энн Хэтэуэй и другие знаменитости, не стареющие с возрастом. Фото тогда и сейчас

Возраст – не приговор. Особенно если человек заранее заботится о внешности: не злоупотребляет фастфудами, сладостями и алкоголем, не курит, пьет достаточное количество воды и не ленится заниматься спортом. Это минимум, необходимый для сохранения красоты и молодости. Только генетической лотереи недостаточно.

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Рассказываем, как звездным красоткам удается выглядеть на 10-15 лет моложе реального возраста. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Мила Кунис (39 лет)

Актриса и модель Мила Кунис начала свою карьеру в 1994 году. Наиболее популярные ее роли – в фильмах "Черный лебедь", "Макс Пэйн", "Секс по дружбе" и "Третий лишний". Сейчас этой звезде 39 – и она выглядит потрясающе. Почти не изменилось. Разве стала увереннее в себе. Для этого Мила часто ходит в тренажерный зал (5 раз в неделю), почти каждое утро занимается йогой, заботится о тщательном увлажнении кожи и не забывает наносить на волосы маски. Во внеэкранной жизни она практически не использует косметику. Кроме того, актриса не употребляет хлебобулочные изделия, жирное и сладкое.

2. Хэлли Берри (56 лет)

Американская киноактриса и модель Хэлли Берри в конце 80-х начала покорять подиумы и кинематограф. Она стала популярной благодаря съемкам в фильмах "Тропическая лихорадка", "Женщина-кошка" и "Люди Икс". Чтобы с возрастом иметь подтянутую фигуру и ухоженное лицо, Хэлли в юные годы полностью отказалась от обработанного сахара, хлеба и жирных продуктов. Выбрала диету, которая включает много овощей и чистой воды. Ее любимые блюда – это жареный тунец и чесночное пюре.

Также актриса много времени уделяет спорту. Она не работает с большим весом. Только если это не обязательное условие для роли в фильме. Обычно делает кардио, а также упражнения с собственным весом.

3. Энн Хэтэуэй (40 лет)

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй, кажется, воспользовалась машиной времени, чтобы с конца 90-х приехать в 2023. В чем же секрет ее молодости? Актриса много времени уделяет спорту. Это кардиотренировка, танцы и бег. А для сохранения хорошего вида кожи Энн регулярно ходит к косметологу и поддерживает водный баланс. Также она придерживается вегетарианского питания, а к своим блюдам добавляет соус из халапеньо (сорт острого перца средних размеров), который улучшает метаболизм.

4. Риз Уизерспун (47 лет)

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун в свои 47 имеет ухоженную кожу и спортивное, подтянутое тело. В этом ей помогают активный образ жизни и систематические тренировки. "Я не верю в магию строгих диет. Я постоянно занимаюсь спортом, чтобы оставаться здоровой", – сказала Риз в одном из интервью. Кроме того, знаменитость пьет много воды и защищает кожу от агрессивного воздействия солнца.

5. Бейонсе (41 год)

Американская исполнительница в стиле R&B и танцовщица Бейонсе знает, что для женского здоровья и красоты в приоритете должно быть правильное питание. На завтрак она обычно ест каши, на обед – рыбу и салаты, а на ужин – фрукты и овощи. Знаменитость не ходит в тренажерный зал, поскольку есть альтернатива – ежедневные многочасовые репетиции и регулярные занятия танцами.

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