Елена Зеленская в платье Prada снялась для Vogue. Фото

Жена президента Украины Елена Зеленская снялась в новой фотосессии для журнала Voguе с украинскими паралимпийскими чемпионами. Ноябрьский выпуск будет посвящен социальному проекту "Не зная преград".

В журнале, кроме стильной фотосессии спортсменов, читатели смогут прочесть эксклюзивное интервью с первой леди и узнать больше о ее инициативе "Без барьеров". Съемка прошла в единственной в Киеве студии, в лифт которой помещается колесное кресло, отмечает Vogue. (чтобы посмотреть фото, доскролььте новость до конца).

Елена позировала в приталенном жакете Dolce & Gabbana и белом платье-макси от бренда Prada. На ногах у супруги главы государства элегантные каблуки Jimmy Choo.

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Вместе с женщиной снялись пловец Андрей Трусов и легкоатлет Анастасия Москаленко. На спортсменах тоже одежда от ведущих украинских и зарубежных брендов.

Вся съемка выполнена в бело-серых тонах. К ней приобщили и других героев, показавших себя на олимпиаде в Токио. Это Евгений Богодайко, Максим Крипак, Оксана Ботурчук, Елизавета Мерешко, Лидия Соловьева, Наталья Морквич, Михаил Сербин и Марина Литовченко.

Проект "Без ограничений" создан для популяризации историй украинских паралимпийских спортсменов. Новый выпуск журнала будет посвящен известным личностям, которые остались верны своему делу, несмотря на препятствия.

На своей странице в Instagram Елена выразила восхищение спортсменами и рассказала, что мечтает увидеть их лица на школьных тетрадях.

Также OBOZREVATEL писал, что украинская певица Надя Дорофеева стала героиней ноябрьского выпуска Vogue. Артистка снялась в соблазнительном платье на белом фоне.