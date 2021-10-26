Дорофеева в платье с глубоким декольте снялась для Vogue. Фото

Украинская певица Надя Дорофеева снялась в соблазнительной фотосессии для украинского издания Vogue. Артистку можно будет увидеть на страницах журнала уже в ноябрьском выпуске.

Одним кадром из черно-белой фотосессии исполнительница поделилась со своими фанатами в Instagram-блоге. С созданием образа Наде помогали продюсер Марина Шишкина, визажист Ольга Остапчук, парикмахер Павел Лотник и стилистка Анна Гончарова (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Дорофееву одели в черное миди-платье на бретелях с глубоким декольте. На фото певица лежит, опершись на руки, а искусственно созданный ветер раздувает ее волосы и подол наряда.

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Образ дополнили браслетами на руке и ноге, а также цепочкой на шее. Фотограф поймал момент, когда модель искренне смеялась.

"Красиво лежу на страницах ноябрьского Vogue", – написала Надя.

Редакторы журнала заявили, что новый выпуск будет посвящен умению оставаться собой и быть верным призванию. Дорофеева для них стала человеком, который "запустил сольный проект, осознав, что способен на большее".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дорофеева впервые выступит на k-pop фестивале. Она стала первой в Украине артисткой, приглашенной на подобную торжественность.