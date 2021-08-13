Елена Зеленская пришла на встречу в элегантном коричневом наряде. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный деловой образ в брючном костюме. Она дополнила образ аксессуарами и легким макияжем.

Соответствующие фото жена президента опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Под постом первую леди засыпали комплиментами.

Зеленская для выхода в свет выбрала темно-коричневый костюм, состоящий из широких брюк и удлиненного пиджака. Из-под низа выглядывала кремовая рубашка.

Свой лук супруга главы государства завершила аксессуарами в виде небольших сережек, а также сделала легкий дневной макияж и аккуратную прическу, собрав волосы в хвост.

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Пользователи сети оценили аутфит Зеленской. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Очень стильно выглядите, за вами приятно наблюдать. Успехов!", "Удачи, вдохновения и успехов вам, наша первая леди", "Пусть Бог Вам помогает во всех ваших делах за ваше, Елена, доброе сердце", – пишут люди.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним: Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в стильном наряде молочного цвета. Свой образ она дополнила аксессуарами и аккуратной укладкой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская показалась в нежном и элегантном образе. Супруга президента для выхода в свет выбрала обтягивающий костюм в пудровом цвете.