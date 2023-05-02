Секс-символ своего поколения: как выглядел в молодости король Чарльз III и почему за его сердце боролись женщины

Вместе с монархами Великобритании вырастают целые поколения. Многих людей, которые помнят юного принца Чарльза, уже нет в живых, а вместе с ними навсегда исчезли воспоминания о правителе. 74-летний король всего через несколько дней официально будет коронован, но немногие знают, как он выглядел в свои лучшие годы.

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Трудно представить, что статного, пожилого монарха когда-то называли секс-символом своего поколения. OBOZREVATEL решил рассказать и показать, почему за внимание принца Чарльза боролись женщины во всем мире (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сын покойной королевы Елизаветы II с детства занимался спортом. Его часто видели на играх в поло, где во время переодевания папарацци охотно фотографировали его голый торс.

Принц Чарльз имел атлетическое телосложение – подкачанный пресс, широкие плечи, фактурные ноги и ярко выраженные мышцы на руках. Это было видно не только, когда монарх стоял без верха, но и когда он одевал облегающие рубашки, футболки и т.д.

Сын королевы часто появлялся на обложках журналов, где описывали его "военное телосложение" и "толпы женщин", которые жаждали внимания молодого Чарльза.

Несмотря на то, что широким массам известно только о двух главных женщинах в жизни будущего короля – матери его детей принцессе Диане и королеве-консорте Камилле – в прошлом Чарльза были и другие романтические увлечения. Среди них, например, актриса Сьюзан Джордж и аристократка Аманда Натчбулл.

OBOZREVATEL собрал самые впечатляющие фото молодого принца Чарльза, на которых его трудно узнать

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронация Чарльза ІІІ состоится 6 мая 2023 года. Церемония будет традиционно проходить в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, а службу проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Велби. Празднование коронации продлится три дня, так что британцы получат дополнительный выходной день в понедельник, 8 мая. Все подробности – в нашем материале.

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