Елена Кравец из 'Квартала 95' будет передвигаться на костылях

Известная украинская актриса, телеведущая и звезда "Квартала 95" Елена Кравец сломала ногу. Звезда сразу же обратилась за помощью к врачу и ей наложили гипс. Обследование показало, что у нее перелом плюсневой кости.

О том, как это произошло, артиста рассказала в интервью "Твій день". Еще неделю после ЧП Елена Кравец будет восстанавливаться дома. Если кость правильно срастется, ей выдадут костыли.

Знаменитость рассказала, что это произошло совершенно случайно: она споткнулась и ударилась об косяк двери в своем доме, запутавшись в собственных широких шелковых штанах. "Я даже не упала, просто очень сильно ударилась об косяк. Через 15 минут появился отек", – отметила Елена.

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Кравец обратилась к медикам – в больнице ей наложили гипс. Знаменитость пошутила, что таким образом она проявила солидарность с нашими футболистами, получившими травмы. "Я думаю, что все будет хорошо – срастется. После 8 июля мне выдадут костыли", – добавила она.

Коротко о знаменитости:

Елена Кравец – украинская актриса и телеведущая. В 2014 и 2015 годах входила в список "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус", а в 2016 году вошла в список "ТОП-100 самых успешных женщин Украины" по версии журнала "Новое время".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Елена Кравец решилась на кардинальную смену имиджа – сделала стрижку боб-каре. Кроме этого, артистка показала, как выглядела на своей свадьбе. С того времени прошло почти 19 лет, сейчас они с мужем воспитывают троих детей.