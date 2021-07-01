Елена Кравец из "Квартала 95" будет передвигаться на костылях

Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
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Елена Кравец из 'Квартала 95' будет передвигаться на костылях

Известная украинская актриса, телеведущая и звезда "Квартала 95" Елена Кравец сломала ногу. Звезда сразу же обратилась за помощью к врачу и ей наложили гипс. Обследование показало, что у нее перелом плюсневой кости.

О том, как это произошло, артиста рассказала в интервью "Твій день". Еще неделю после ЧП Елена Кравец будет восстанавливаться дома. Если кость правильно срастется, ей выдадут костыли.

Елена Кравец будет передвигаться на костылях.

Знаменитость рассказала, что это произошло совершенно случайно: она споткнулась и ударилась об косяк двери в своем доме, запутавшись в собственных широких шелковых штанах. "Я даже не упала, просто очень сильно ударилась об косяк. Через 15 минут появился отек", – отметила Елена.

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Елена Кравец сломала ногу .

Кравец обратилась к медикам – в больнице ей наложили гипс. Знаменитость пошутила, что таким образом она проявила солидарность с нашими футболистами, получившими травмы. "Я думаю, что все будет хорошо – срастется. После 8 июля мне выдадут костыли", – добавила она.

Коротко о знаменитости:

Елена Кравец – украинская актриса и телеведущая. В 2014 и 2015 годах входила в список "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус", а в 2016 году вошла в список "ТОП-100 самых успешных женщин Украины" по версии журнала "Новое время".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Елена Кравец решилась на кардинальную смену имиджа – сделала стрижку боб-каре. Кроме этого, артистка показала, как выглядела на своей свадьбе. С того времени прошло почти 19 лет, сейчас они с мужем воспитывают троих детей.

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