Элайдже Вуду – 41! Интересные факты о звезде 'Властелина колец', который не стареет

В пятницу, 28 января, американский актер Элайджа Вуд отмечает свой день рождения. Звезде фильма "Властелин колец" исполнился 41 год. В последнее время он редко радует зрителей своими съемками в масштабных кинокартинах. Вполне возможно, что это связано с внешностью актера: его легко спутать со школьником 10-11 классов.

Единственное, что хоть чуть-чуть делает его старшим, – небольшая щетина. Элайджу на роли персонажей-миллениалов уже не могут взять, а для героев среднего возраста его внешние данные не всегда подходят. То, что Вуд "выиграл в генетической лотерее", не всегда помогает в актерской деятельности. В честь праздника OBOZREVATEL рассказывает интересные факты из жизни именинника.

Во время съемок в фильме "Властелин колец" 8 актеров, среди которых и Элайджа, сделали себе одинаковые татуировки в виде слова "девять", поскольку они по сюжету ленты входили в девятку Братства Кольца. Было бы слишком банально, если бы надпись выбрали на английском, поэтому знаменитости решили набить число на эльфийском языке. У Элайджи тату находится в правой нижней части живота.

Видео дня

Элайджа с детства обожает музыку. Его коллекция насчитывает более 4000 CD-дисков, среди которых песни The Smashing Pumpkins, The Hives, The Beatles, Black Sabbath, The Stone Roses и Massive Attack. Вуд умеет петь и играть на фортепиано, а еще он открыл свою студию звукозаписи "Simian Records". Кроме того, актер увлекается диджеингом: вместе с музыкальным продюсером Заком Коуи создал дуэт "Wooden Wisdom".

Актер выбирает проекты не по финансовому вознаграждению, а по уровню креатива. То есть соглашается играть только в тех фильмах, где есть что-то новое в кинематографе. В одном из интервью он сказал: "В нестандартных фильмах я вижу для себя какой-то определенный вызов, могу попробовать что-то новое. Я всегда стараюсь делать то, с чем не приходилось сталкиваться раньше".

Во время съемок во "Властелине колец" Элайджа проводил у гримера не менее 1,5 часа. Ему приклеивали накладные ступни и парики. Иногда в течение одного дня на съемочной площадке было очень жарко, что приходилось часто обновлять грим. После выхода ленты на экраны Элайдже подарили меч, накладные ступни, а также "то самое" волшебное кольцо, которое по сюжету фильма дарит владельцу молодость и силу. В сети часто шутят, что именно благодаря этому актер до сих пор не выглядит на свой возраст. Хотя сам Элайджа не раскрывает тайны "вечной" молодости.

Элайджу Вуда часто путают с актером Дэниелем Рэдклиффом. У него тоже темные волосы, светлые глаза, скромная улыбка, а также амплуа – оба часто снимаются в культовых фантастических фильмах. В одном из интервью Вуд признался, что уже не обижается, когда его принимают за другую кинозвезду. Иногда даже дает автограф за Дэниела.

Ранее OBOZREVATEL писал о выходе на экраны сериала "Властелин конец" от студии Amazon.