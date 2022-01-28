Элайдже Вуду – 41! Интересные факты о звезде "Властелина колец", который не стареет

Дария Скуб
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Элайдже Вуду – 41! Интересные факты о звезде 'Властелина колец', который не стареет

В пятницу, 28 января, американский актер Элайджа Вуд отмечает свой день рождения. Звезде фильма "Властелин колец" исполнился 41 год. В последнее время он редко радует зрителей своими съемками в масштабных кинокартинах. Вполне возможно, что это связано с внешностью актера: его легко спутать со школьником 10-11 классов.

Единственное, что хоть чуть-чуть делает его старшим, – небольшая щетина. Элайджу на роли персонажей-миллениалов уже не могут взять, а для героев среднего возраста его внешние данные не всегда подходят. То, что Вуд "выиграл в генетической лотерее", не всегда помогает в актерской деятельности. В честь праздника OBOZREVATEL рассказывает интересные факты из жизни именинника.

1. У Элайджи есть необычная татуировка

Во время съемок в фильме "Властелин колец" 8 актеров, среди которых и Элайджа, сделали себе одинаковые татуировки в виде слова "девять", поскольку они по сюжету ленты входили в девятку Братства Кольца. Было бы слишком банально, если бы надпись выбрали на английском, поэтому знаменитости решили набить число на эльфийском языке. У Элайджи тату находится в правой нижней части живота.

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Во время съемок в фильме "Властелин колец" Элайджа набил себе татуировку.
2. Об увлечении музыкой

Элайджа с детства обожает музыку. Его коллекция насчитывает более 4000 CD-дисков, среди которых песни The Smashing Pumpkins, The Hives, The Beatles, Black Sabbath, The Stone Roses и Massive Attack. Вуд умеет петь и играть на фортепиано, а еще он открыл свою студию звукозаписи "Simian Records". Кроме того, актер увлекается диджеингом: вместе с музыкальным продюсером Заком Коуи создал дуэт "Wooden Wisdom".

Элайджа Вуд профессионально занимается диджеингом.
3. Финансы для него не в приоритете

Актер выбирает проекты не по финансовому вознаграждению, а по уровню креатива. То есть соглашается играть только в тех фильмах, где есть что-то новое в кинематографе. В одном из интервью он сказал: "В нестандартных фильмах я вижу для себя какой-то определенный вызов, могу попробовать что-то новое. Я всегда стараюсь делать то, с чем не приходилось сталкиваться раньше".

Кадр из фильма "Флиппер".
4. О съемках во "Властелине колец"

Во время съемок во "Властелине колец" Элайджа проводил у гримера не менее 1,5 часа. Ему приклеивали накладные ступни и парики. Иногда в течение одного дня на съемочной площадке было очень жарко, что приходилось часто обновлять грим. После выхода ленты на экраны Элайдже подарили меч, накладные ступни, а также "то самое" волшебное кольцо, которое по сюжету фильма дарит владельцу молодость и силу. В сети часто шутят, что именно благодаря этому актер до сих пор не выглядит на свой возраст. Хотя сам Элайджа не раскрывает тайны "вечной" молодости.

Кадр из фильма "Властелин колец".
5. Актера часто путают с его коллегой

Элайджу Вуда часто путают с актером Дэниелем Рэдклиффом. У него тоже темные волосы, светлые глаза, скромная улыбка, а также амплуа – оба часто снимаются в культовых фантастических фильмах. В одном из интервью Вуд признался, что уже не обижается, когда его принимают за другую кинозвезду. Иногда даже дает автограф за Дэниела.

Элайджу Вуда часто путают с актером Дэниелем Рэдклиффом.

Ранее OBOZREVATEL писал о выходе на экраны сериала "Властелин конец" от студии Amazon.

актеркадры из фильмаЭлайджа Вуд