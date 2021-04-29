Умер испанский комик, известный как Хохотун из мема. Знаменитое видео
В больнице города Севилья (Испания) днем в среду, 28 апреля, умер популярный комик и актер Хуан Хойя Борха, более известный по прозвищу Эль Риситас.
Борхе было 64 года, пишет ABC de Sevilla. Предварительной причиной смерти стала болезнь сердечно-сосудистой системы.
Отметим, мужчина приобрел известность в интернете благодаря мему о Хохотуне-испанце (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Комика не стало в клинике Вирхен-дель-Росио после внезапного рецидива болезни. Ранее того же дня мужчину перевели в указанное медучреждение из больницы де ла Каридад в Севилье, где он проживал.
Из-за проблем с сердечно-сосудистой системой Эль Риситас попал в больницу еще осенью 2020 года. Тогда из-за осложнений ему пришлось ампутировать ногу.
Фрагмент интервью с запоминающимся смехом Эль Риситаса, которой позже превратился в интернет-мем:
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