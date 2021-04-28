Умер летавший на Луну легендарный астронавт Майкл Коллинз

В среду, 28 апреля, на 91-м году жизни не стало знаменитого американского астронавта Майкла Коллинза, который летал на Луну в составе экипажа "Аполлон-11". Причиной смерти стал рак.

Информация о трагической вести появилась на его странице в социальной сети Twitter. Родные Майкла опубликовали соответствующее заявление, а также прикрепили к публикации несколько архивных кадров (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мы с сожалением сообщаем, что наш любимый отец и дедушка скончался сегодня после тяжялой борьбы с раком. Последние дни он провел с самыми близкими людьми. Майк всегда встречал жизненные вызовы с изяществом и смирением, и точно так же справлялся со своим последним вызовом. Нам будет его ужасно не хватать", – говорится в сообщении.

Впервые Коллинз отправился в космос в 1966 году. В рамках полета корабля "Джемини-10" под командованием Джона Янга пилот дважды выходил в открытый космос и стал первым человеком в мире, которому удалось добиться такого результата.

Второй полет – вокруг Луны на "Аполлоне-11" в июле 1969 года. Майкл Коллинз – один из 24 человек, летавших к Луне. Он был командиром экипажа и пилотировал командный модуль на орбите Луны, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые совершили посадку на поверхность спутника Земли.

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