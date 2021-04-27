Умер звезда 'Белого солнца пустыни' Кахи Кавсадзе

Грузинский актер Кахи Кавсадзе, Черный Абдулла из "Белого солнца пустыни" умер в возрасте 85 лет.

Как сообщается на сайте грузинского "Первого канала", причиной смерти артиста стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее Кавсадзе был госпитализирован в тяжелом состоянии в Первую университетскую клинику Тбилиси с двусторонней пневмонией.

Коротко об актере:

Кахи Кавсадзе окончил актерский факультет Театрального института имени Шота Руставели в 1959 году. Примечательны его театральные роли: Адам ("Божественная комедия"), Илико ("Я, бабушка, Илико и Илларион"), Симон Чачава ("Кавказский меловой круг"), Лорд Гастингс ("Ричард III"), Кент ("Король Лир"), Распутин ("Квачи Квачантирадзе") и др.

Кавсадзе дебютировал в кино в 1950-х годах. Он снялся в более чем в 70-ти фильмах, создал выдающиеся персонажи в кинофильмах: "Солнце осени" (Самсон), "Мелодии Верийского квартала" (Иноченцо), "Древо желаний" (Йорам), "Покаяние" (Михаил Корешели), "Жизнь Дон Кихота и Санчо" (Дон Кихот).

Был заслуженным артистом Грузии. Он награжден рядом премий – лауреат Государственной премии имени Шота Руставели, лауреат Государственной премии имени Коте Марджанишвили. В 2008 году перед Театром им. Шота Руставели открылась звезда имени Кахи Кавсадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля умер советский и российский актер Андрей Мягков. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.