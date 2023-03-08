Эктор Хименес-Браво разгневал украинок поздравлением: 8 марта – не про цветочки, а про борьбу за права. Фото

Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Однако его праздничное видео вызвало волну негодования в сети. Подписчицы отметили, называть девушек "цветочком" неуместно, ведь этот праздник вовсе не про нежность и женственность, а про тяжелую борьбу за права.

Видео дня

Шоумен опубликовал в своем Instagram ролик, на котором разбрасывает лепестки роз в довольно странном аутфите. Он надел белую рубаху с пиджаком и бабочкой, шорты, а также носки со смешным принтом и шлепки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Под видеопоздравлением кулинар написал: "День самой волшебной части человечества. Поздравляйте своих цветочков, шлите им этот репост". А в самом ролике он обратился к девушкам – ты самая прекрасная женщина в мире, тону в твоих глазах, твои объятия – самые теплые, твоя улыбка делает мой день лучше.

Фанатки Эктора поинтересовались в комментариях, почему он отмечает "коммунистический праздник" и думает, что 8 марта – это только о веселье и беззаботности. "Раскидываете лепестки роз, как советскую пропаганду про праздник весны и женственности. 8 марта – день борьбы за женские права", "Не ожидала сексизма и неосведомленности от вас. 8 марта – не про цветочки, а про сложную борьбу за права", "О, поздравление от сексиста вошло в рекомендации", – отметили пользователи сети.

Также свои претензии к Хименесу-Браво высказала травести-дива Монро. Она написала под его публикацией: "В каком мире вы живете?! Ектор, ну камон. Женщина – это не цветочек, это человек". Блогера поддержали юзеры: "8 марта изначально было днем равности прав всех женщин в стереотипном "мире мужчин". Поймите, это не праздник. Монро полностью права".

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