''Женщина должна быть как Украина – независима'': Кошмал пленила ретрообразом и обратилась к девушкам. Фото

По случаю Международного женского дня многие знаменитости обращаются к девушкам с пожеланиями. Не исключение и украинская актриса, звезда комедийного сериала "Свати" Анна Кошмал. Артистка сравнила женщин с Украиной, которая восхищает миллионов своей храбростью, самостоятельностью и независимостью.

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Звезда разместила в Instagram новый пост. Девушка предстала на фотографиях в элегантном ретро-образе. Она позировала в блузе с пуговицами цвета тиффани, белых свободных брюках и необычном головном уборе. Кошмал сделала прическу из прошлого, дополнив аутфит макияжем и массивными серьгами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Женщина должна быть, как Украина – свободная, независимая и самостоятельная. Девочки, пока мы сами себя не полюбим, никто с этим не справится. Думаю, именно поэтому Майли Сайрус и написала ту песню. А пока я вас обнимаю, леди, и приглашаю и дальше озарять этот мир нежностью, добром и заботой", – оставила свои мысли под подборкой кадров Анна.

В своей речи она вспомнила нашумевший хит Майли Сайрус "Flowers", в котором американка утверждает, что ей хорошо жить и без мужчин – ведь она сама себе может купить цветы и пуститься в пляс. Данный сингл вокалистка посвятила своему бывшему мужу Лиаму Хемсворту.

Украинцы восхитились сравнением актрисы и ее красотой. Фанаты оставили свои комментарии под публикацией: "У нашей страні появится еще несколько черт после войны. Умная, богатая, смелая", "Победных епитетов с оттенками полевых цветов! Крепких объятий безопасного счатья", "Ты так красиво выглядишь, что это просто хоть портрет рисуй", "Хорошо сказано, прекрасная".

Как писал OBOZREVATEL, Джамала перепела трек Майли Сайрус и посвятила его своим поклонницам. Пользователи сети отметили, ей нужно сделать студийную версию песни и распространить ее на стриминговых платформах. Подробности – в нашем материале.

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