Экс-жена Богдана рассказала, почему пошла на "Холостяк" и как заболела COVID-19 на шоу

Юля Ухина Люди 09:51, 24.03.2021 Обновлено: 10:04, 24.03.2021

Бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна рассказала, что пойти на проект "Холостяк 11" ее подтолкнула сестра.

Такими подробностями женщина поделилась в своих Instagram-stories, когда общалась с подписчиками. По словам Анны, после развода с Богданом она не имела отношений, поэтому решила попробовать найти любовь на шоу (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Если бы не моя сестра, меня бы не было на этом проекте, она настояла, чтобы я подала анкету. Я решила попробовать. Шоу "Холостяк" всегда подбирает хороших героев", – написала она.

Богдан призналась, почему пошла на "Холостяк 11"
Instagram Анны Богдан

Анна также призналась, что заболела коронавирусом во время съемок "Холостяка". Она добавила, что перенесла болезнь в легкой форме, но больше не комментировала эту тему.

Богдан заразилась коронавирусом на "Холостяке"
Instagram Анны Богдан
Богдан перенесла коронавирус в легкой форме
Instagram Анны Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в первом выпуске реалити "Холостяк 11" появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель.

  • Кроме того, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

  • Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина поделилась впечатлениями от "Холостяк 11" и высказалась об участницах проекта. Она призналась, что некоторые девушки ведут себя неуважительно к себе, без ценности.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Верховный суд счел недопуск непривитых детей в школу законным

На Android-смартфонах произошел сбой: названа причина

Премьер-министр Израиля звонил, просил, унижался и жители страны привиты. А мы?

Дело Шеремета: суд вынес новые решения по подозреваемым

Kamaliya рассказала о пакистанских традициях, которые соблюдают в ее семье