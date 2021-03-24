Ексдружина Богдана розповіла, чому пішла на "Холостяк" і як захворіла на COVID-19 на шоу
Колишня дружина екскерівника Офісу президента Андрія Богдана Анна розповіла, що піти на проєкт "Холостяк 11" її підштовхнула сестра.
Такими подробицями жінка поділилася у своїх Instagram-stories, коли спілкувалася з підписниками. За словами Анни, після розлучення з Богданом вона не мала стосунків, тому вирішила спробувати знайти кохання на шоу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Якби не моя сестра, мене б не було на цьому проєкті, вона наполягла, щоб я подала анкету. Я вирішила спробувати. Шоу "Холостяк" завжди підбирає хороших героїв", – написала вона.
Анна також зізналася, що захворіла на коронавірус під час зйомок "Холостяка". Вона додала, що перенесла хворобу в легкій формі, але більше не коментувала цю тему.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у першому випуску реаліті "Холостяк 11" з'явилася учасниця Анастасія з Дніпра, яка, як виявилося, є порноакторкою під псевдонімом Адель.
Крім того, під час прем'єрного випуску реаліті "Холостяк" між головним героєм Михайлом Заліваком і учасницею Анною стався перший поцілунок. Чоловікові дуже сподобалася оригінальна поява дівчини.
Українська актриса, головна героїня реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася враженнями від "Холостяк 11" і висловилася про учасниць проєкту. Вона зізналася, що деякі дівчата поводяться нешанобливо до себе, без цінності.