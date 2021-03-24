Ексдружина Богдана розповіла, чому пішла на "Холостяк" і як захворіла на COVID-19 на шоу

Колишня дружина екскерівника Офісу президента Андрія Богдана Анна розповіла, що піти на проєкт "Холостяк 11" її підштовхнула сестра.

Такими подробицями жінка поділилася у своїх Instagram-stories, коли спілкувалася з підписниками. За словами Анни, після розлучення з Богданом вона не мала стосунків, тому вирішила спробувати знайти кохання на шоу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Якби не моя сестра, мене б не було на цьому проєкті, вона наполягла, щоб я подала анкету. Я вирішила спробувати. Шоу "Холостяк" завжди підбирає хороших героїв", – написала вона.

Богдан зізналася, чому пішла на "Холостяк 11" Instagram Анни Богдан

Анна також зізналася, що захворіла на коронавірус під час зйомок "Холостяка". Вона додала, що перенесла хворобу в легкій формі, але більше не коментувала цю тему.

Богдан заразилася коронавірусом на шоу "Холостяк" Instagram Анни Богдан

Богдан перенесла коронавірус у легкій формі Instagram Анни Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL: