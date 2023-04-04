Экс-возлюбленный Тины Кароль и солист группы ''Иванушки-International'' Туриченко получил российское гражданство, – друг певца

Солист российской группы "Иванушки-International" Кирилл Туриченко, в юности встречавшийся с украинской певицей Тиной Кароль, получил российское гражданство. Об этом ведущему Славе Демину рассказал их общий друг.

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Учитывая, что уроженец Одессы Туриченко молчит о войне в Украине и строит карьеру в РФ, такая вероятность, безусловно, существует, хотя доказательств, что артист сменил паспорт нет. Об этом Демин рассказал на своем шоу "Слава ПРО" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы были очень хорошо знакомы. Недавно я подумал, где Кирилл и чем он занимается. Оказывается, сейчас Туриченко продолжает петь в группе "Иванушки-International", а еще строит сольную карьеру. Где? Правильно! Там. Один из наших общих знакомых рассказал, что Туриченко даже сменил гражданство на российское, но пока официального подтверждения этому нет", – поделился Демин.

Туриченко начинал свою карьеру в родной Одессе, а затем начал работать и продвигать творчество в Киеве. В 2011 году принял участие в реалити-шоу телеканала ICTV "Последний герой", став в результате финалистом проекта, а в начале 2012 стал участником вокального шоу "Голос країни. Новая история".

Он был тесно связан с Россией, поэтому в 2013 году решил присоединиться к известной группе "Иванушки-International".

Пришел в себя артист только на третий день полномасштабной войны, написав что-то отдаленно подобное на призыв прекратить войну. Как и все желающие посидеть на двух стульях, Туриченко не призвал подписчиков осуждать геноцид украинцев. Вместо этого он дал понять, что в те дни волновался за безопасность своих родных.

Впрочем, уже через несколько месяцев поклонники вокалиста из России выдохнули, ведь он продолжил развлекать их на концертах, пока Украина страдала от обстрелов и оккупации. Переезжать из страны-террористки певец и не подумал, зато активно делится фото из своих путешествий за границей.

Туриченко также готовится к свадьбе с новой избранницей. Как известно, с Тиной Кароль они встречались с 2006 по 2007 год. Кирилл заявлял, что причиной расставания стало то, что Тина предпочла другого мужчину – Евгения Огира, за которого вскоре вышла замуж.

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