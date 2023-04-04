Галустян, получивший новое гражданство, оправдался перед россиянами и признался, планирует ли переезжать из РФ

Российский комик и шоумен Михаил Галустян , ранее попавший в базу сайта "Миротворец " за поездки в Крым, получил гражданство Армении. Это повлекло за собой шквал критики от его поклонников из РФ, которые решили, что артист хочет переехать из страны, как много его антивоенно настроенных коллег.

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Испугавшись бурной реакции, комик сразу оправдался и заверил, что не хочет переезжать. Об этом он написал в своих соцсетях, которые недоступны для пользователей из Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Справедливость восторжествовала, я наконец-то получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем. Я честно подал документы, и вот наконец-то получил. Сейчас мне нужно прописаться где-то", – заявил Галустян во время презентации ЖК Parajanov Club House в Армении.

В элитном районе, похоже, артист намерен приобрести жилье. Он заявил журналистам, что после съемок в России хочет возвращаться именно туда.

Российские пропагандисты подхватили эту новость и менее чем через день о планах Галустяна узнали все его фанаты, чья реакция была, как и ожидалось, негативной. Галустян вынужден был отчитаться, что не планирует переезжать из России и даже назвать страну-террористку своей родиной.

"Хочу внести ясность, чтобы не было никаких кривотолков. Во-первых, я – армянин, и горжусь этим. Армения – моя историческая и этническая родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружеских отношениях с Россией. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия – моя родина и точка", – успокоил россиян юморист.

Как писал OBOZREVATEL, друзьями Галустян считает ярых пропагандистов и путинистов, в компании которых часто появляется. На одном из таких мероприятий обсуждали военное воспитание среди российских школьников и укрепление в них "патриотического" духа.

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