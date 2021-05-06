Солист 'Иванушек' откровенно рассказал о романе с Кароль: певица 'разбила ему сердце'

Солист группы "Иванушки-International" Кирилл Туриченко рассказал, что познакомился с украинской певицей Тиной Кароль на фестивале "Черноморские игры" в Каховке. Тогда артистке было 16 лет, а певцу – 18.

Как оказалось, знаменитости встречались два года, но дело до свадьбы так и не дошло – Кароль разбила сердце Туриченко. Об этом исполнитель сообщил в интервью программе "Алена, блин" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Она тогда была пышечкой, очень симпатичной и талантливой девочкой. Тогда были обычные домашние телефоны и письма, мы переписывались. Потом она училась в Киеве, а я в Одессе. Она играла в мюзикле "Экватор", а я в "Ромео и Джульетте", это была первая рок-опера в Украине. Мы росли, не общались, но знали друг о друге", – рассказал Туриченко.

Затем в 2006 году певец и Кароль попали на отбор "Евровидения" и жили в одном доме. Тогда артистка заняла первое место и уехала в Грецию, а Туриченко – второе и остался в Киеве.

"Она выступила на "Евровидении", у нас продолжаются отношения, но она меня скрывает. У меня нет ничего, а у нее есть все. Мы встречаемся тайно, живем в однушечке, когда все уезжают", – поделился воспоминаниями певец.

Как выяснилось, пара долго скрывала отношения, а позже Туриченко узнал о романе Кароль с ее будущим супругом Евгением Огиром. Затем связь певицы с солистом группы "Иванушки-International" постепенно прекратилась.

Исполнитель добавил, если бы он был "более известным и побогаче", то их отношения с Кароль продолжились бы. На сегодняшний день артист по-прежнему поздравляет знаменитость с днем рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная украинская певица Тина Кароль поделилась, что могла бы влюбиться в нищего мужчину, но никогда – в "грязного".