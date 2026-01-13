Экс-ведущую 'Орла и Решки' депортировали из США из-за срамного багажа: что нашли в ее чемодане и телефоне

Бывшую ведущую туристического шоу "Орел и Решка" россиянку Василису Хвостову не допустили к въезду в Соединенные Штаты Америки и депортировали в Европу после дополнительной проверки в аэропорту Нью-Йорка. Она провела сутки в иммиграционной тюрьме США, после чего ее визу аннулировали.

Об инциденте она рассказала в своем Instagram. По словам Хвостовой, во время паспортного контроля американские офицеры обратили внимание на большое количество штампов в ее паспорте.

Во время проверки багажа работники аэропорта нашли в чемодане тетрадь с надписью Horny Bible ("Возбужденная Библия"). Россиянка объяснила, что это был реквизит для съемки юмористического видео, а внутри – обычные заметки на испанском языке. Кроме этого, в багаже также обнаружили БДСМ-костюм, который, по словам Хвостовой, она планировала использовать для празднования Хэллоуина.

На этом проверка не завершилась. Женщину отвели в комнату допросов и попросили показать телефон. Один из офицеров просмотрел ее страницу в Instagram и обратил внимание на фразу "семь лет сексуальных путешествий" в описании профиля. По утверждению Хвостовой, представитель службы расценил это как возможную рекламу интимных услуг.

Телеведущая рассказала, что после этого офицеры нашли претензии и к одному из видео в ее профиле, которое она называет чисто шуточным. После допроса ей сообщили об отмене визы и статусе "нежелательного лица" для въезда в США, после чего доставили в иммиграционную тюрьму.

Отметим, Василиса Хвостова – российская телеведущая и блогер. Она работала на российском телеканале "Пятница" и была ведущей шоу "Орел и Решка" в 2020–2021 годах. В 2022 году Хвостова сбежала из России и сейчас проживает в Испании, где занимается блогерской деятельностью и путешествиями.

