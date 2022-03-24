Экс-продюсер Меладзе выдал бред о 'нациках' в Мариуполе и 'мудром' Путине

Бывший продюсер Валерия Меладзе Евгений Фридлянд в очередной раз отметился пропагандистским бредом о войне в Украине, заявив, что в Мариуполе российская армия "уничтожает нациков", а диктатор Путин – "мудрейший" президент. Рупор Кремля также раскритиковал Владимира Зеленского и появившуюся в прямом эфире "Первого канала" с антивоенным плакатом активистку Овсянникову.

Соответствующие сообщения пропутинский продюсер выложил на свою страницу в Facebook, которая, кстати, в Российской Федерации признана "экстремистской организацией". За пророссийские сообщения социальная сеть блокирует Фридлянда, однако он продолжает оправдывать кровопролитие в Украине (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К примеру, в крайнем сообщении россиянин пожаловался, что его заблокировали за пост о Марине Овсянниковой, которая устроила демарш в эфире "Первого". Там он назвал работницу телеканала "бандр*вской мр*зью, работающей на британское посольство" и "продажной идиоткой".

Видео дня

Евгений Фридлянд обрадовался, что Facebook удалил его сообщение, ведь это якобы "доказательство его правоты", а также возмутился, что на первых страницах мировых изданий оказалась Овсянникова, а не "убитые украинской ракетой в Донецке".

Следует добавить, что свои "вбросы" с теориями заговора и оскорблениями, пропагандист иногда разбавляет "смешными", по его мнению, мемами. В одном из таких он заявил, что Путин – "президент от Бога", а Байден и Владимир Зеленский назвал "убогим" и "не дай Бог".

Также Фридлянд опубликовал видео, где якобы "храбрые" солдаты уничтожают "нациков" в Мариуполе и высказался о "мудром Путине".

"Это не военная операция, это – война. Третья Отечественная война за последние три столетия. А когда все закончится и все раскроется – все кастрюлеголовые поймут, как их "цивилизованный Запад" поимел. И хотел нас поиметь. Но не получилось. Путин – мудрейший " – выдал бывший продюсер Меладзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Валерий Меладзе в первые дни российско-украинской войны записал видеообращение к политикам своей страны с призывом прекратить кровопролитие. За храбрый поступок артиста подвергли критике и начали отменять его концерты.

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