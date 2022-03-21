Суд России запретил Facebook и Instagram, компанию Meta объявили "экстремистской"

Российский суд признал компанию Марка Цукерберга Meta Platforms "экстремистской организацией". Таким образом суд РФ запретил Facebook и Instagram, которые уже и так были заблокированы для россиян по решению Роскомнадзора.

Для входящего в Meta мессенджера WhatsApp сделали исключение. Об этом сообщают российские пропагандисты из зала суда.

Таким образом, теперь деятельность Meta запрещена на территории России. При этом никакого наказания для россиян, которые пользуются соцсетями компании с помощью VPN суд вводить не стал. Тем не менее, все представительства Meta теперь точно покинут Россию.

Meta объявили "экстремистами" за то, что компания временно разрешила пользователям желать смерти российским оккупантам из-за их действий в Украине. "Meta создавала для своих пользователей альтернативную реальность, в которой есть только агрессивная риторика в отношении росийских граждан", – заявил в суде представитель обвинения Тимур Абрегов.

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Компания Цукерберга просила суд перенести заседание, так как компания не успела изучить дело из сотен страниц за несколько дней. Адвокат Meta также заявила, что суд не может рассматривать это дело из-за регистрации Meta за рубежом. Однако российский суд отклонил ходатайство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Meta ограничила доступ к аккаунтам российских СМИ. Ограничения коснулись Russia Today и Sputnik на территории ЕС.

После этого Facebook временно разрешил посты, призывающие к насилию в отношении российских оккупантов. На период военных действий в Украине администрация платформы решила не банить пользователей за комментарии вроде "смерть российским оккупантам".

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