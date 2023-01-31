Экс-муж Лопес не сдержал слез, когда увидел свою 23-летнюю избранницу в свадебном платье. Трогательное видео с церемонии

Бывший муж всемирно известной американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес, музыкант Марк Энтони расплакался во время свадебной церемонии. Когда избранница Энтони – парагвайская фотомодель и обладательница титула "Первая вице-мисс Вселенная 2021" Надя Феррейра – вышла к гостям в свадебном платье, ее жених не сдержал слез.

Видео дня

Трогательный момент попал на видео, опубликованное новоиспеченной женой в Instagram через несколько дней после свадьбы. Церемония в Художественном музее Переса в Майами состоялась 28 января (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ведущим свадьбы был мэр Майами Фрэнсис X. Суарес. Влюбленные пригласили на свой праздник родных и друзей, среди которых было немало знаменитостей: Дэвид Бекхэм, Сальма Хайек, Лин Мануэль Миранда, Ромео Сантос и другие.

Когда гости собрались у алтаря, Надю Феррейру торжественно подвел к жениху отец. Во время ее выхода к избраннику, он расплакался, хотя и пытался держать эмоции под контролем.

Молодая невеста предстала перед ним в роскошном свадебном платье с длинным шлейфом. Мероприятие прошло в украшенном белыми цветами зале.

Фотографиями супруги не делились. Фанатам доступно только короткое видео.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Лопес впервые рассказала о решении сыграть тайную свадьбу со звездой Голливуда Беном Аффлеком в Лас-Вегасе. Как оказалось, пара не планировала этого делать, а активно готовилась к основному торжеству, которое состоялось через несколько недель в особняке актера в Райсборо.

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