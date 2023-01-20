Дженнифер Лопес впервые рассказала о решении жениться на Бене Аффлеке в Вегасе: это было импульсивно

Всемирно известная американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес впервые рассказала о решении сыграть тайную свадьбу со звездой Голливуда Беном Аффлеком в Лас-Вегасе. Как оказалось, пара не планировала этого делать, а активно готовилась к основному торжеству, которое состоялось спустя несколько недель в особняке актера в Райсборо.

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А вот решение отправиться на церемонию в Вегас, как раскрыла Лопес, было "импульсивным". Подробностями звезда поделилась в интервью Джимми Киммелу для его авторского шоу.

"Мы планировали пожениться в августе в Саванне, семья собиралась быть там, все собирались быть там, и это было так напряжно. Я не знаю, знаете ли вы это, ребята, но 20 лет назад мы должны были пожениться… И тогда все как бы развалилось, и на этот раз у меня было небольшое посттравматическое стрессовое расстройство, и я думала: "Это происходит?". Мы были так счастливы, но я просто чувствовала, что свадьба была такой напряженной, и однажды Бен просто сказал: "К черту все, давай просто поедем в Вегас и поженимся сегодня вечером!" – призналась Лопес.

В тот день у артистки была запланирована репетиция ее большого шоу, а также важная встреча с организаторами свадьбы. Однако Аффлек решил взять все в свои руки, поскольку видел, как сильно переживает любимая. Он отправил ее на репетицию, а сам занялся организацией церемонии в Вегасе.

"С нами было двое наших детей. И он сказал: "Они будут нашими свидетелями, пойдем, мы сделаем это сегодня вечером", и мы это сделали. Это было прекрасно. Это была лучшая ночь в нашей жизни", – поделилась знаменитость.

Недавно OBOZREVATEL писал, что в молодости Лопес тяжело переживала расставание с Беном Аффлеком. После отмены свадьбы 20 лет назад артистка думала, что у нее нет будущего и она никогда не выйдет замуж.

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